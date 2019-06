Fränsta laddar för folkfest – lovar familjärt och socialt firande av Årets by: "Hela Fränstas förtjänst"

För bara några veckor sedan avslöjades att Hela Sverige ska leva Västernorrland utsett Fränsta till Årets by. En utnämning baserad på ledord som framtidstro, nytänkande, entreprenörskap och samarbetsanda. Det sistnämnda styrkt av det event som på kort tid satts samman för att inrama prisutdelningen.

– Jag tycker det är magiskt vilket samarbete vi har haft, att så många velat bidra och hjälpa till med så kort varsel, säger Maria Mohlin Söderberg, en av många ideella krafter som bidragit till lördagens tänkta folkfest vid Torpsjöns strand.

Under dagen kommer det bjudas på aktiviteter som ridning och hoppborg, hantverk och minimarknad, kajak och Stand up paddleboard (SUP) samt lite annat smått och gott. Allt under picknickliknande former.

– Vi vill att det ska vara en picknickkänsla över det hela, att man tar med sig filtar och mat och kommer och hänger och umgås med allt och alla, säger Lotten Rapp.

Ingen mat kommer säljas på plats, men man kommer tillhandahålla gratis grillmöjligheter för den som vill tillaga sin lunch i det fria. Dessutom utlovas gratis fika i form av kaffe och en Årets by-bakelse.

LISTA: Fem förklaringar till varför Fränsta har utsetts till Årets by i Västernorrland

Dessutom vädjar arrangörerna om att så många som möjligt tar sig till området med cykel eller till fots, och att den som behöver bil för att ta sig in till Fränsta väljer att parkera på lämpliga ytor norr om järnvägen.

Den här utmärkelsen är hela Fränstas förtjänst

Cykel är för övrigt ett annat väl synligt inslag under dagen då både demonstration av elcyklar och målgång för Gissjötrampet kommer att ske på området. Och klockan tretton är det sedan dags för dagens huvudpunkt, prisceremonin.

– Den här utmärkelsen är hela Fränstas förtjänst och vi hoppas att alla vill komma och vara med och fira det, säger arrangörerna som även kommer låta det synas genom dekaler, banderoller och nya infartsskyltar vid E 14.

Några utomstående som också ser ut att gilla Fränsta är vädergudarna, ett gäng som enligt SMHI:s prognos ser ut att bjuda på ordentlig sommarvärme och en solstrålande inramning.