Porrfilter skulle kosta Ånge kommun en kvarts miljon kronor – nyttograden svårbedömd: "Ser vissa fördelar"

Det är med anledning av en motion från Eva Mörk Månsson (S) och Anette Lövgren (S), om att förse kommunens samtliga datorer och nätverk med porrfilter, som frågan har lyfts och diskuterats av Ånge kommuns IT-avdelningen.

Det man har tittat på är molnbaserade lösningar, vilket enligt IT-strateg Petra Malmberg betyder att filtreringen kan ske i realtid och även när brukaren loggar in via externa nätverk. förutom sajter med sexuellt material så ger det också möjlighet att begränsa åtkomsten till sociala medier under skol- och arbetstid, skriver hon i sitt yttrande.

Samtidigt konstaterar hon också att den här typen av filter bara skulle fungera på datorer och inte andra bärbara skärmar som läsplattor och mobiltelefoner, samt att det ändå inte går att garantera att filtret sållar bort det som önskas till 100 procent.

Hon nämner också att riksdagen under 2018 röstade ner ett förslag om att införa porrfilter på datorer och nätverk som används i undervisning, samt att filtren kräver administration och uppföljning.

Jag anser inte att IT kan bedöma om ett porrfilter har positiv inverkan på kommunens verksamhet

Kostnaden för att tillmötesgå motionärernas förslag uppskattas till 55 000 kronor för själva implementeringen, samt en årlig licenskostnad på cirka 200 000 kronor.

"Jag anser inte att IT kan bedöma om ett porrfilter har positiv inverkan på kommunens verksamhet, annat än ur ett säkerhetsperspektiv där vi ser vissa fördelar", avslutar hon sitt yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sin beredning av motionen landat i ett enigt beslut om att den bör avslås.