Sommarjobbet i Ånge ledde till drömtjänsten – nu uppmanar Sara alla andra att söka: "Den bästa skolan"

Just nu söker ST vikarier inför sommarens semesterperioder. Multijournalister, sportjournalister och deskmedarbetare efterfrågas liksom sändningsproducenter och tidningsredigerare.

Generellt sett ställer vi också krav på att du som söker har en påbörjad journalistutbildning eller att du någon gång har arbetat på en redaktion.

ST-sportens Sara Carlzén pluggade till journalist på Mittuniversitetet och började sin bana på ST med en långpraktik under 2015. Samma sommar fick hon chansen att axla ansvaret för tjänsten som lokalredaktör i Ånge kommun.

Hur gick det till när du fick jobbet?

– Jag sökte sommarjobb direkt efter praktiken och det fanns en lucka i Ånge. Jag hörde min lärares ord om att lokalredaktioner var den bästa skolan eka i huvudet, så jag tackade ja.

Vad minns du av de första dagarna?

– Jag var väldigt taggad när jag kom till redaktionen och hade förberett en lista med möjliga knäck som jag ville göra under tiden där. Dessutom hade jag turen att få gå parallellt med den ordinarie reportern under någon vecka. Jag minns att hjärnan kokade efter att ha sugit in så mycket information som möjligt om området och av idéer som började ta form de första dagarna.

Var jobbet som du hade förväntat dig?

– Det var lite roligare. Jag minns att jag tyckte att det fanns mycket intressant att skriva om, det enda problemet var egentligen att hinna med allt. Jag lärde mig otroligt mycket under tiden i Ånge. Det var allt från att ta grepp om ett för mig helt nytt område, till att planera och att jobba själv. Det var en utmaning, men jag åkte därifrån som en helt annan journalist än vad jag varit innan.

Efter sommaren fortsatte Sara Carlzén att vikariera på ST, och några månader senare blev hon erbjuden en fast tjänst på sportredaktionen.

– Jag hoppade på och skrev då C-uppsatsen på universitetet och jobbade samtidigt. Något jag absolut inte ångrar i dag, då jag än i dag jobbar kvar på sportredaktionen och tycker det är otroligt roligt och utvecklande varje dag. Främst med anledning av den sammanhållning och stöttande känsla vi har internt inom organisationen.

Vad vill du säga till dem som söker sommarjobb i dag, vad är den viktigaste egenskapen?

– Den viktigaste egenskapen tror jag är att vara öppen. Att vilja lära sig och utvecklas. Var nyfiken på allt, då tar du med dig otroligt mycket på kort tid.

Vill du jobba hos oss i sommar? Så här gör du för att söka!

Vi söker vikarier som vill ta sig an ett sommarjobb på en redaktion där data och kunskap om våra läsare och publik är en viktig grundsten i det dagliga arbetet. Nyfikna journalister som på olika sätt vill berätta om alla de händelser, stora som små, som formar ett lokalsamhälle och de människor som bor där. Du är snabb och noggrann och har ett gott publicistiskt omdöme.

Ja, du ska helst ha en journalistutbildning, eller i alla fall en påbörjad sådan, alternativt erfarenhet av arbete på en redaktion. Men samhällsintresse, nyfikenhet och framåtanda är också värt mycket, vi söker framför allt efter rätt personer.

Ansökan och mer information: https://www.mittmedia.se/sommarjobb2019/