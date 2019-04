Takida släpper singel inför kommande album: "Handlar om självkänsla"

Sedan sitt genombrott 2006 har Takida släppt sex album. Nu håller Ångebandet på att arbeta med sitt sjunde album, som kort och gått heter "Sju".

Den 12 april släpptes deras låt "What about me" och snart är det dags för ännu en låt att släppas. Den 26 april släpps ett smakprov från deras kommande album, i form av singeln How Far I'll Go.

– ”How Far I’ll Go” handlar om självkänsla och att stänga ute människor som tär på en. Om att säga ifrån och inse att att det inte är värt att ödsla tid på en del. En reflektion på lärda läxor, säger bandet i ett gemensamt uttalande i ett pressmeddelande.