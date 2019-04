Våld och hot på skolorna har inte registrerats – på tio år: "Har inte fungerat"

Skolornas uppdrag är att anmäla och dokumentera all mobbning, alla hot och allt våld som sker bland eleverna. Varje enskild händelse ska dokumenteras och rapporteras in till kommunen för att man ska kunna kartlägga problemen som finns, och kunna åtgärda dem.

I Sundsvall och Timrå fungerar det bra. 2018 fick man in totalt 552 anmälningar om olika kränkningar. Skolorna i de båda kommunerna har blivit allt bättre på att dokumentera och anmäla.

I Medelpad finns dock ett undantag - Ånge kommun. Enligt kommunens diarium kom en enda anmälan in under 2018, och det har sett likadant ut de senaste tio åren, med en eller ett par anmälningar per år.

Det skulle kunna bero på att Ånges elever är extremt mycket snällare och skötsammare än eleverna i Sundsvall och Timrå, att de inte slår eller mobbar varandra. Men så är de inte.

Det händer förstås saker som inte är så bra på våra skolor

- Nej, det händer förstås saker som inte är så bra på våra skolor också, säger skolchefen Kent Ylvesson.

En enkel sökning i olika textarkiv på internet visar också att lokalmedierna berättat om flera fall av övergrepp, hot och våld på skolorna i Ånge under de tio senaste åren, som inte alls återspeglas i antalet anmälningar.

Orsaken har visat sig vara en miss i den interna byråkratin på Ånge kommun. Skolorna har visserligen anmält många händelser med mobbning, våld, hot och kränkningar som eleverna utsatt varandra för under alla år. Men kommunen, som tagit emot anmälningarna, har inte sammanställt, dokumenterat eller ens diariefört mer än ett fåtal av dem.

- Våra rutiner för det här har inte fungerat, säger Kent Ylvesson.

Han påpekar att man i många fall utrett enskilda anmälningar eller vidarebefordrat dem till skolinspektionen och andra myndigheter. Men arbetet med att sammanställa och dokumentera hela anmälningsskörden har brustit.

Och nu ska man skärpa sig.

– Jag kan inte riktigt svara på varför det inte fungerat under de här tio åren, men nu har vi ordnat nya rutiner för att kunna hantera det här på ett bra sätt i framtiden, säger Kent Ylvesson.

Varför är det viktigt för er att kunna dokumentera skolornas anmälningar om hot och våld?

– Syftet är främst att vi måste kunna följa upp anmälningarna, vi får en bild av hur det set ut på skolorna och kan se om de har åtgärdat problemen.