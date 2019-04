Lönehets efter sjuksköterskor i Ånge – erbjuds högre lön än både kommunalråd och verksamhetschef: "Ungefär dubbelt så dyrt"

För några veckor sedan började ett bemanningsbolag annonsera efter tre sjuksköterskor till Ånge. En annonsering där man i rubriken nu lockar med en sommarlön på 60 000 kronor i månaden, vilket är flera tusen mer än vad till exempel kommunalråd och skolchef tjänar.

– Det är många bemanningsföretag som hör av sig, men det enda vi gjort är att svara att vi inte är klara med sommarens bemanning än, säger Carina Nelltoft, verksamhetschef Hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, och med strax över 53 000 kronor i månadslön.

Att det finns en försörjningsproblematik i vissa yrkeskategorier är ingen hemlighet. Inte heller att Ånge kommun redan nu sett sig nödgade att ta hjälp av bemanningsbolag för att klara den kommunala hälso- och sjukvården.

En ekonomiskt kännbar lösning som bland annat bidragit till att den verksamheten just nu går mot ett underskott med 450 000 kronor.

– Det är ungefär dubbelt så dyrt om vi måste ta in via bemanningsbolag, konstaterar Carina Nelltoft.

Trots det räknar hon ändå med att man under sommaren kommer behöva plocka in en sjuksköterska via något av marknadens alla bemanningsbolag.

– Just nu är alla rader fulla, och det var nog fem år sedan sist, men det går ändå inte att pussla så vi kan täcka hela kommunen under semesterperioderna utan extra personal, säger Carina Nelltoft.

Det enda som vi hittills sagt är att vi vill säkra en sjuksköterska via ett bemanningsbolag

Hon har däremot ingen förklaring till den annons som just nu ligger på Platsbanken där ett bemanningsbolag alltså söker tre sjuksköterskor till Ånge kommuns särskilda boenden och hemsjukvård, och det med en lön som vid kommunal anställning skulle ha varit den fjärde högsta.

– Det enda vi har sagt är att vi förmodligen behöver säkra upp en sjuksköterska via ett bemanningsbolag, och därför har jag i början av mars mejlat ut en förfrågan till flera bemanningsbolag om att vi vill ha in offerter, säger Carina Nelltoft.

Samtidigt annonserar kommunen nu själv efter sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut inför sommaren. Det sistnämnda är även det utannonserat vid det aktuella bemanningsbolaget.

På frågan om kommunen tittat på egna sockrade erbjudanden internt för att försöka undvika bemanningsbolagens dyra lösning så blir svaret i skrivande stund ett nej.

– Vi har inte gått ut med någonting sådant än, men vi kommer titta på det också om vi inte når en grundbemanning, säger Carina Nelltoft.