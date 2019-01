Städbolaget i Ånge har blivit ett av Medelpads största: "En utmaning att vara själv"

Klockan har precis passerat nio på onsdagsmorgonen. I det lilla fikautrymmet står semlor framdukade på bordet och kaffemaskinen har precis fyllt upp en sista kopp med ångande innehåll till den kommundelegation som för dagen är på besök.

– Välkommen hit, säger Lars-Erik Runudde, VD för städbolaget Alert som i dag sysselsätter ett 40-tal personer runt om i landet.

Han berättar därefter om en resa som började på tidigt 2000-tal när han jobbade på en av limträfabrikerna i Ljungaverk och lade fram förslaget att han kunde göra den obligatoriska fredagsstädningen i egen regi.

– Jag startade firma och städade på helgen i stället för på fredagen, så då kunde de köra produktion hela den dagen också. Sedan blev jag uppsagd men fick samtidigt frågan om jag inte ville städa kontoren också, så det var så det började, berättar han.

Jag sa upp mig från Callans och satsade allt på företaget i stället

Något år senare fick han nytt jobb på Callans trä, där han i anslutning till skiften fortsatte med sina städuppdrag.

– Vi fick barn då också samtidigt så efter några månader så insåg jag att det inte fungerade att hålla på som jag gjorde längre, så jag sa upp mig från Callans och satsade allt på företaget i stället, berättar Lars-Erik Runudde.

Uppdragen blev då också allt fler, och så småningom stod han också inför behovet att ta in hjälp av andra händer än sina egna.

– Jag minns första gången som jag skulle anställa någon, det kändes som en hisnande summa som jag skulle behöva dra in för att ha råd med det, berättar Lars-Erik Runudde.

Sedan dess har bolaget utvecklats till ett företag med tentakler även utanför kommunens gränser. På lönelistan finns ett 40-tal anställda vilket gör Alert till ett av Medelpads största bolag i branschen.

Samtidigt är det utanför Medelpads gränser som den allra största kunden finns.

– Fram till för två år omsatte vi cirka åtta miljoner kronor, men sedan fick vi även Norrtågs städning vilket varit både tufft och ett jättelyft eftersom vi ökade med 65-70 procent, säger Lars-Erik Runudde.

Vid bokslutet som kommer i april så ska vi gå plus

Det nya uppdraget har dock tärt på likviditeten och gett minus i de senaste årens bokslut.

– I fjol fick jag stoppa in egna pengar för att klara det hela, men nu börjar det vända igen och vid bokslutet som kommer i april så ska vi gå plus, säger Lars-Erik Runudde som förutom VD-jobbet också handlägger HR-frågor och rycker in som städvikarie när det behövs.

– Det är en utmaning att vara själv, men också en frihet när man vill ta beslut och inte behöver övertala andra, konstaterar han.

Sedan 2012 har han också huvudansvaret för Industritjänst, ett dotterbolag till Alert, och där har boksluten varit betydligt positivare. Dessutom har utvecklingen gått från renodlad försäljning till att numera också erbjuda tjänster som tvättning av kläder.

– Jag har dessutom fortfarande halva lokalen tom, så där har jag också haft en del funderingar på vad man skulle kunna göra, slutar Lars-Erik Runudde.