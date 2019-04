Unga kulturutövare fortsätter mötas i Ånge – hotad kulturfestival lever vidare tack vare lokalt engagemang: "Väldigt viktig festival"

I februari kom beskedet om att Scenkonstbolaget drar sig ur rollen som huvudman för UKM, Ung kultur möts. En ungdomsfestival som genom åren varit en betydande dörr för många unga kulturutövare i Ånge kommun.

– Ingen tycker att det är roligt att lägga ner engagemang i något som i grund och botten är bra, men vi måste prioritera bland allt vi gör, förklarade VD Mikael Flodström efter beslutet.

En väldigt viktig festival eftersom den är en så bred och rymmer alla former av kultur

Samtidigt har beskedet inte inneburit nådastöten för UKM i länets kommuner. I stället jobbas det vidare enligt samma spår som tidigare, men nu utan projektledare eller de ekonomiska muskler som Scenkonstbolaget bidrog med.

– Vi tycker UKM är en väldigt viktig festival eftersom den är en så bred och rymmer alla former av kultur. Därför jobbar vi vidare i kommunerna för att få till lokala festivaler, och det ska även bli en länsfestival som vanligt, säger Åsa Hellhoff som på söndag bjuder in till Ånges UKM-festival.

Då kommer dels ett 20-tal lokala ungdomar visa prov på sitt kulturkunnande, men man får också besök av Ållateatern och föreställningen "Get up and härma". För deltagarna så står dessutom ett antal workshops på dagsprogrammet, i år med inriktning mot dans, teater och konst.

– Vi samarbetar också med ungdomarna i Global Classroom som kommer sköta fikaförsäljningen under kvällen, säger Åsa Hellhoff.