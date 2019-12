Ångekrögare öppnar dörren – bjuder in till gratis julbord: "Vill inte folk ska sitta ensamma hemma"

Under hösten har Texmex Cartel i Ånge bytt namn till The Moon. En restaurang som nu även siktar in sig på att vara ett socialt inslag under julafton. En dag som är hårt förknippad med att tid ska tillbringas tillsammans med nära och kära, men där alla också vet att det är en möjlighet som inte alla har.

– Vi tänkte att det säkert finns många som brukar sitta ensamma hemma, och det vill vi inte att man ska behöva göra. Därför kommer vi hålla öppet från klockan 13 och några timmar framåt där vi bjuder alla på ett gratis julbord, säger Ali.

Beslutet tog de för några veckor sedan, och den 8 december lades en inbjudan ut på Facebook där man välkomnade alla som vill med orden: ”Allt är ju gratis så varför inte ta med någon kär anhörig och kom över ett par timmar”.

– De som har sett och hört om våra planer har varit jättepositiva, säger Ali.