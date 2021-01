Anledningarna som fick mittfältaren att välja GIF – det avgjorde: "Kan ta mig till nästa nivå"

Det börjar hända saker på transferfronten i GIF Sundsvall. Klart står nu att ett gäng spelare från i fjol inte stannar kvar, medan ett par förlängningar har signerats.

Nu har även nyförvärven börjat trilla in. Under söndagen presenterade GIF sitt första tillskott: Daniel Stensson.

– Det är superkul. Det är ett topplag i Superettan som spelar väldigt bra fotboll, så jag ser väldigt mycket fram emot det, säger Stensson efter sitt första träningspass med GIF Sundsvall.

Stensson säger att han hade några olika alternativ, men att GIF var det som han till slut kände var bäst.

– Det var ett väldigt fint intresse från Brian (Clarhaut) och Henke (Åhnstrand). De har ambitioner att komma upp till Allsvenskan och jag tror att jag kan få en bra utveckling av det.

Vad i GIF var det som gjorde att du såg det som det bästa alternativet?

– Den familjära stämningen och framför allt deras fotboll. Hur de spelar och hur de jobbar. Och ambitionen att hela tiden vinna och vara en toppklubb. Speciellt kände jag att det här är ett ställe som jag kan ta mig till nästa nivå på, utveckla mitt spel och mig själv som person.

23-årige Stensson kommer senast från en säsong i Superettan med Dalkurd FF. Således har han erfarenhet av att ha spelat mot GIF.

– Det är ett superbra lag som är jobbigt att spela mot. De trillar boll och i försvarsspelet försöker de vara jäkligt aggressiva. Extremt bra offensiv. Det här året ska vi jobba på att förbättra defensiven lite, där de tappade lite förra året.

Just defensiven är enligt sportchef Urban Hagblom en betydande anledning i att de värvar Stensson. "Vi måste utveckla vårt spel så att vi släpper in färre mål. Och med Daniel känns det väldigt bra." sa Hagblom under söndagen.

När huvudtränare Henrik Åhnstrand presenterade och välkomnade Stensson till gruppen inför måndagens pass beskrev han sin nya spelare som "en spelare som är bättre att ha med sig än mot sig".

– Jag ska försöka bidra med så mycket som möjligt. Både offensivt och defensivt. Men sedan är det upp till tränaren om jag får spela eller inte och hur de vill använda mig på bästa sätt.

Hur skulle du beskriva dig som spelare?

– Jag försöker arbeta så mycket som möjligt. Jag springer en del, har en okej speluppfattning och en funktionell vänsterfot. Sedan älskar jag att ha bollen.

Stensson är fostrad i Brommapojkarna, men har de senaste åren hoppat mellan flera olika klubbar. Sedan 2017 har han spelat för Assyriska FF, Akropolis IF, Dalkurd och även italienska AC Mestre under en kortare sväng till Serie C.

Nu har han skrivit på för tre år i GIF, en trygghet som han tycker ska bli skön.

Tidigare har Stensson även spelat en del som vänsterback, men det är som defensiv innermittfältare som Hagblom ser Stensson.

– Jag spelade lite som vänsterback när jag var i Akropolis och vi vann Ettan, men jag trivs absolut bäst som sexa. Jag är glad över att de vill använda mig där.

Medan GIF blev sexa i Superettan 2020 slutade fjolårssäsongen med nedflyttning för Dalkurd. Något som gjorde att Stensson sökte sig vidare.

– Absolut. Jag kände att jag hade spelat i division 1 och inte ville ta ett steg neråt i min karriär. Jag är jättetacksam gentemot Dalkurd för det år jag hade och jag önskar att vi kunde göra det annorlunda, men jag känner att det blir bäst så här.

Vad är din målsättning med att komma till GIF?

– Så klart att vinna serien. Annars hade jag inte kommit hit. Jag vill vinna varje match och varje träning. Så jag satsar på att vinna.