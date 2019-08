Ann-Kristin förträngde övergreppen i 50 år – nu strider hon för sin rätt till vård: "Jag får ingen hjälp"

Efter bråket pratade familjen aldrig om övergreppen igen.

I dag är Ann-Kristin, som egentligen heter något annat, snart 70 år. Hon berättar att hon är sjukskriven, deprimerad, diagnostiserad med posttraumatisk stress och bär på otroligt mycket skam. Under större delen av sitt liv förträngde hon minnena från övergreppen så pass att hon glömde dem helt. För ungefär åtta år sedan kom de tillbaka.

– Det var något som hade börjat lossna inom mig. En dag när jag stod och målade kom jag på mig själv med att gå och hämta tandkräm och potatismjöl. Jag spred ut det över duken och förstod inte vad jag höll på med. Tankarna snurrade och plötsligt kom traumat.

Ann-Kristin berättar att hon skrek, kräktes och till slut lyckades ringa sin son som skjutsade henne till sjukhuset. Där lades hon in i två nätter.

– Ingen kunde hjälpa mig. Det är så sorgligt. Jag stod där i chock, skrikandes och gråtandes, och frågade om jag inte kunde få prata med någon, säger Ann-Kristin.

Än känner Ann-Kristin att hon inte fått den hjälp hon behöver. Utav de behandlingar hon testat upplever hon att EMDR-behandling (psykoterapi baserad på ögonrörelser) har fungerat bäst.

– Jag vill få hjälp av psykiatrin. Sedan november har jag väntat på att få prata med en psykolog. Jag har ringt och sagt att jag inte orkar leva, men får ändå ingen hjälp, säger hon med gråten i halsen.

Jag har ringt och sagt att jag inte orkar leva, men får ändå ingen hjälp.

Innan barndomsminnena kom tillbaka levde Ann-Kristin i ett dåligt äktenskap och hade tre barn. Allt eftersom barnen blev större började hennes problem komma fram mer och mer. När hon blev uppsagd från sitt arbete som undersköterska gick hon in i en djup depression. Hon tilldelades en rad olika tabletter, som enligt henne själv inte fungerade särskilt bra.

– Jag mådde uselt. Av en händelse råkade jag bryta min handled och det var faktiskt det bästa jag kunde ha gjort, för då bestämde jag att nu får det vara slut med medicineringen. Jag hade varit avtrubbad i många år och plötsligt kunde jag höra musik igen. Det var som att en ny värld öppnades, säger Ann-Kristin.

De vidgade sinnena fick henne att boka en resa, helt för sig själv. Tidigare hade hon aldrig vågat göra någonting utan sin make.

– Resan förändrade mig. Jag började släppa alla krav och kände mig nöjd och stolt över att jag vågat åka. Det var efter det som jag började att måla och traumat kom tillbaka. Hade jag fortsatt med all medicinering hade det nog aldrig kommit fram, berättar hon.

I samma veva som övergreppen ägde rum gick Ann-Kristins tre år äldre syster bort.

– På den tiden pratade man som inte med barn om döden. Jag fick veta att hon var en ängel, men sorgen har jag inte bearbetat förrän på äldre dagar, säger hon.

15 år gammal blev hon gravid.

– Jag hade låtit det gå för långt med en kille. Jag förmodade att jag kunde förtränga det och förstod inte att jag var gravid förrän en kompis berättade det för mig. Då var jag långt gången och skämdes något fruktansvärt, berättar Ann-Kristin.

Skammen har varit en ständig följeslagare genom livet.

– Pappa lärde mig att jag inte duger. Jag har aldrig haft varken självkänsla eller självförtroende. Jag skäms här och nu för att du ska behöva lyssna på det här, säger Ann-Kristin.

Parallellt med skammen bär hon på en ilska.

– Jag har varit så arg. Barn och vuxna kvinnor skadas fruktansvärt av övergrepp, och det värsta är att det inte är ovanligt. Jag vet en till kvinna som förträngt sorgen tills hon gick i pension. Hon visste om övergreppen, men väntade med att söka hjälp. Jag tror att hon klarade sig bättre än jag för att hon jobbade med barn. Barn är livet. Jag jobbade med döden, säger Ann-Kristin.

Ann-Kristin har mött fler kvinnor som utsatts för övergrepp under barndomen via stödföreningen Rise. Under åtta tillfällen har hon deltagit i en stödgrupp där kvinnor satt ord på sina känslor, tankar och upplevelser.

– Man får prata om precis vad man vill. De avsätter lika mycket tid för var och en och man får inte kommentera varandra. Jag tror på det konceptet, säger Ann-Kristin.

Man får prata om precis vad man vill. De avsätter lika mycket tid för var och en och man får inte kommentera varandra. Jag tror på det konceptet.

Ann-Kristin berättar att det finns något skönt i att dela sin utsatthet med andra, samtidigt som det kan bli jobbigt att bära på andras berättelser.

– Jag hade behövt prata med någon efteråt. Stödkvinnan som leder samtalen sa att man fick ringa till henne, men jag ville inte tränga mig på, säger Ann-Kristin.

Kathrin Forss är stödkvinna på Rise i Sundsvall. Under det år som gått sedan Sundsvallsverksamheten startade har hon fått bra respons från deltagarna.

– De flesta har sett att stödgruppen gett väldigt mycket och beskrivit att den har hjälpt till att minska ensamhetskänsla. Tanken med verksamheten är inte att man ska bli helt klar i sin bearbetningsprocess, säger Kathrin Forss.

Hon upplever att det finns ett stort behov av den här typen av stödverksamhet.

– Vi har åtta platser i stödgruppen och fem av dem har varit fyllda. Jag tror att många inte vet om att vi finns. Sedan är steget från att veta om att vi finns till att våga kontakta oss ett stort steg att ta, säger hon.

För att vara medlem i Rise måste man vara kvinna, över 18 år och ha utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp under barndomen. Medlemskraven gäller även stödkvinnorna.

– Jag bär på en liknande historia som Ann-Kristin i det avseende att jag länge förträngde övergreppen jag hade utsatts för. Kroppsminnena fanns där, men i huvudet visste jag inte konkret vad jag hade varit med om. Det är inte ovanligt att det blir så, berättar Kathrin Forss.

Föreningen Rise erbjuder rikstäckande telefonstöd och stödgrupper på flera ställen i landet.

– I dagsläget finns ingen stödgrupp norr om Sundsvall. Vi pratar om att starta upp fler. Jag har stora förhoppningar och önskemål om att det ska bli så och försöker att driva frågan eftersom behovet är stort, säger Kathrin Forss.

Hit kan du vända dig om du mår psykiskt dåligt eller behöver hjälp att bearbeta ett trauma:

* Vid akuta psykiska besvär och självmordstankar bör du ringa 112.

* Vid lättare psykiska besvär så som sömnsvårigheter, ångest, lätt eller medelsvår depression eller sorgreaktioner bör du vända dig till din vårdcentral eller elevhälsan.

* Rise erbjuder stöd till vuxna kvinnor som blivit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp under barndomen. Telefon: 08-696 00 95

* NxtME erbjuder hjälp och stöd för den som har varit eller är utsatt för incest. Telefon: 073-971 70 30

* Hjälplinjen erbjuder psykologisk hjälp via socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor som mår psykiskt dåligt. Telefon: 0771-22 00 60

* Jourhavande medmänniska är en anonym telefonlinje för alla som behöver någon att prata med mellan 21.00-06.00. Telefon: 08-702 16 80

* BRIS erbjuder stöd och hjälp via chatt och telefon till alla under 18 år, helt anonymt. Telefon: 116-111

* Äldrelinjen finns för personer över 65 år som mår dåligt eller behöver någon att prata med. Telefon: 020-22 22 33

* Ungdomsmottagningen erbjuder hjälp och stöd till ungdomar upp till 20-25 år. Telefon: 060-18 48 80

* BUP erbjuder hjälp till barn och unga under 18 år vid problem så som ångest, depression, ätstörning, aggressivitet, koncentrationssvårigheter eller tvångstankar. Telefon: 060-18 14 02

* Vårdguiden hjälper dig att hitta rätt oavsett besvär. Telefon: 1177