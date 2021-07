Anna Stadling klar för julkonsert hemma i Sundsvall

Sundsvallsbördiga Anna Stadling kommer hem till Sundsvall med två musiker för en julkonsert på Sundsvalls teater i slutet av året.

''Anna Stadling som av många recensenter kallats för ''Sveriges bästa country- och popröst'' bjuder in publiken till en stämningsfull julkonsert där hon blandar sina egna älskade låtar som till exempel ''När allt det här är över'' och ''I natten den fjärde advent'' med några av julens favoriter. Naturligtvis bjuder hon även på låtar från hennes kritikerhyllade julskiva ''American tunes for christmas''. Annas låt ''När allt det här är över'' gick varm i radion under hela 2020 tack vare det svenska folket som tog den till sitt hjärta för dess hoppfulla och starka text. Många kallade den för en ''inofficiell nationalsång under denna kris''', skriver Biwa i ett pressmeddelande.

Julkonserten kommer att vara den 5 december.