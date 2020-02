Ännu en klubb i raden – Oskar Lund efter IFK Timrås besked: "Finns många förlorare i det här"

Vad är orsaken till att de drog sig ur?

– Föreningen nämner själv tre olika anledningar. Det är ekonomin, organisationen kring A-laget och spelarbristen. Jag tror det hela började med att det tog tid att göra klart med tränare inför den kommande säsongen där föreningen hade hoppats få behålla Mattias Nylund som kom in under slutet av 2019. Sedan har man varit ute sent med att göra klart med spelartruppen vilket inneburit att ett stort antal nyckelspelare lämnat klubben och det har till sist gjort situationen ohållbar.

Ånge har dragit sig ur (2017), Selånger har också börjat om (2016) och nu Timrå. Varför hamnar hårt satsande Medelpadsklubbar så ofta i den här sitsen?

– Nivån som de här klubbarna befunnit sig på är strax under den riktiga "elitnivån" men ändå väldigt krävande både sportsligt och ekonomiskt. Det krävs en hög insats från många håll, men det finns inte samma förutsättningar som hos klubbarna på den högsta nivån. Känslan är att det ofta funnits ett par starka krafter i de här föreningarna som jobbat oerhört hårt för att driva ett lag i division 1 eller 2, men att organisationerna över tid inte räckt till.

Vad får det för påverkan på fotbollen i distriktet?

– Krasst så innebär det att färre spelare får spela division 2-fotboll den kommande säsongen än vad som varit fallet om Timrå varit kvar i serien. Med GIF Sundsvall i Superettan känns det som det borde finnas minst ett lag från distriktet i tvåan, och det gör det ju i form av nykomlingen Stöde den kommande säsongen. Däremot känns det oroande på lång sikt eftersom IFK Timrå på herrsidan har etablerat sig som tvåa i distriktet bakom GIF Sundsvall och är en förening med fina traditioner och stor potential. När GIF låg i Allsvenskan kändes det inte som en omöjlighet att ett utökat samarbete mellan Giffarna och IFK Timrå skulle kunna leda till både allsvensk och division 1-fotboll i distriktet i framtiden. Just nu är det oerhört långt borta och det finns många förlorare i det här.