Ännu inget stopp för större evenemang – Timrå IK kan spela inför publik i kväll

Coronavirusets spridning får stora konsekvenser på samhället, inte minst idrotten. Flera länder, däribland Norge och Danmark, har redan infört kraftiga begränsningar mot folksamlingar. Under onsdagen höll såväl Folkhälsomyndigheten som regeringen presskonferens om åtgärder i Sverige. Där framkom det att myndigheten ännu inte beslutat att rekommendera regeringen att ställa in större offentliga sammankomster. Men andra besked kan komma senare under onsdagen.

– Jag tolkar det som att det inte påverkar matchen i kväll, säger Lars Backlund vid 14.30-tiden.

Med anledning av att Timrå IK inleder slutspelsserien mot BIK Karlskoga hemma i NHK Arena i kväll har han naturligtvis följt händelseutvecklingen under dagen.

– Vi följer såklart Folkhälsomyndighetens beslut, men naturligtvis känns det skönt för oss ur ett organisatoriskt perspektiv att vi nu kan spela med publik i kväll. Risken är att det hade blivit kaos om det hade blivit ett annat beslut med så här kort varsel, säger Lars Backlund.

Han, liksom övriga Timrå IK, fortsätter följa utvecklingen. Närmast handlar det om en ny hemmamatch på söndag.

– Det är många frågor att hantera. Men kommer ett nytt beslut får vi vidta de åtgärder som krävs, säger han.

Har det varit en orolig dag i väntan på besked?

– Nja, jag har varit på kontoret och pratat med personalen och det är klart, alla funderar. Det handlar ju heller inte bara om A-lagets matcher, vi har exempelvis ungdomscuper nu i helgen. Hur blir det där? Det är många frågor att hantera, säger Lars Backlund.

Vad som sedan händer om de i det exceptionella läget tvingas spela utan publik är oklart. För en idrottsklubb blir inkomstbortfallet naturligtvis kännbart.

– Ur ett ekonomiskt perspektiv är det klart att det påverkar, och vi vet egentligen ingenting. Finns det någon form av ersättning?

– Nu har vi inte budgeterat med slutspel men samtidigt tillkommer ju kostnader för våra bortamatcher mot Västerås och Västervik. Det är där förlusten i så fall ligger för oss, säger Lars Backlund.

► Här kan du se onsdagens presskonferenser med regeringen och myndigheterna.

Mer inför Timrå IK:s match:

■ STOR GENOMGÅNG: Heta spelare, form och skador – så är läget i Timrå och motståndarlagen inför slutspelsserien

■ Timrås fokus i mötet med BIK Karlskoga: "Vi kommer sättas på prov"

■ Spelet kan börja – Timråprofiler i alla motståndarlag i slutspelsserien: "Både en Falk och en Öhrn"