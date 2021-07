Antalet skolkande elever minskar i hela Medelpad – förutom i Timrå: "Förväntar oss att de ska vara här"

CSN har nyligen presenterat färsk statistik från läsåret 2020/2021, där de redogör för andelen gymnasieungdomar som fått indraget studiebidrag på grund av skolk. Den gymnasieelev som har mer än fyra timmar ogiltig frånvaro under en månads tid får indraget studiebidrag från CSN. I dag ligger bidraget på 1 250 kronor per månad och betalas ut under tio månader per år.

Statistiken visar på de lägsta nivåerna som uppmätts på tio år med en nationell minskning från 8,7 procent under läsåret 2018/2019, till 6,4 procent läsåret 2020/2021.

– Förklaringen är distansstudierna som infördes i mitten av mars 2020 som en följd av coronapandemin. Det har gjort att den samlade frånvaron i gymnasieskolan minskat, säger Peter Engberg, analytiker vid CSN.

Men så är inte fallet på Timrå gymnasieskola – där har siffrorna gått i motsatt riktning. Andelen elever som fick indraget studiebidrag läsåret 2018/2019 låg på 4,5 procent – men har ökat till 6,4 procent i år. Det innebär en ökning från 31 elever till 43.

– Vi har haft relativt lite distansundervisning. Treorna har varit på plats sedan den 24 januari och ettorna och tvåorna har varit på skolan varannan vecka, säger Susanne Wåger, rektor på Timrå gymnasium.

Vad gör ni för att förhindra att elever skolkar?

– Vi jobbar jättemycket med elevhälsan och mentorer. Vi lägger enormt mycket arbete på relationsskapande och att eleverna ska få en god relation till de vuxna på skolan. Vi vill att eleverna ska känna att vi förväntar oss att de ska vara här, säger Susanne Wåger.

I övriga Medelpad har siffrorna följt den nationella utvecklingen. I Sundsvall fick 178 elever sina studiebidrag indragna på grund av skolk under läsåret 2018/2019, en siffra som minskat till 139 elever under det senaste läsåret. I Ånge har siffran gått från 32 stycken till 12.

– Pandemin har varit en bidragande faktor, vi var ju rätt restriktiva med att ta in elever i skolan. Det innebar att de som har varit hemmasittare och tidigare inte gick till skolan faktiskt har deltagit på lektionerna. Så fort vi gick över till att vara på distans höjdes närvaron, säger Per Håkansson, rektor på Bobergsgymnasiet i Ånge.

Enligt honom arbetar skolan aktivt med att förhindra skolk och har nyligen tillsatt en grupp bestående av en speciallärare, en studie- och yrkesvägledare och en pedagog som ska arbeta aktivt med eleverna som brukar skolka mycket.

– Vi vet att vikten av att få en gymnasieexamen är så himla stor. Sedan kan man säga att man hade kunnat arbeta med detta tidigare. Det här är ett stort problem i grundskolan och vi får ärva problemen, det är därför vi har tillsatt denna grupp, säger Per Håkansson.

Enligt nationell statistik är det vanligare att pojkar skolkar. Under det senaste läsåret var 65 procent pojkar, och 35 procent flickor. Det finns också en skillnad mellan kommunala skolor och friskolor – de fristående skolorna har en högre andel skolk med 7,7 procent jämfört med kommunala skolornas 6 procent.

Den som skolkar kan riskera att bli återbetalningsskyldig, om CSN hunnit betala ut bidrag som eleven inte har rätt till. Antalet elever som fått ett sådant återkrav har också gått ner.