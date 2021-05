Antalet tomma lägenheter ökar – ny rivningsplan aktuell för Åfa: "Har helt klart bekymmer"

Vakanserna har börjat bli en allt mer akut situation för det kommunala fastighetsbolaget Åfa. Trots rivningsbeslut som ska minska lägenhetsbeståndet med ett 40-tal lägenheter så är vakansgraden hög och har ökat med det dubbla sedan i oktober 2020.

– Förhoppningsvis så börjar det rivas i Ljungaverk och Alby innan sommaren, men det skulle behöva rivas upp mot hundra lägenheter till, säger fastighetsbolagets vd Joakim Persson.

Målet om att vakansgraden inte ska överstiga 3,5 procent kommer även efter de planerade rivningarna vara långt från i hamn.

Visserligen blir antalet lägenheter färre, men mer än var tionde av de som finns kvar kommer fortfarande stå tomma.

I en kartläggning gjord av Hem & Hyra så är också Åfas situation en av de tuffaste i Norrland.

Baserat på de vakanser som fanns i slutet av 2020 så går bostadsbolaget miste om 4,5 miljoner kronor i årshyra genom de bostäder som står tomma.

– Vi har cirka 70 vakanta lägenheter för närvarande, så vi har helt klart bekymmer, konstaterar Åfas styrelseordförande Matts Karlsson (S).

Förklaringarna till den negativa utvecklingen återfinns dels i att Migrationsverket under de senaste åren har återlämnat ett 50-tal lägenheter i Ånge kommun, varav 17 under sent 2020.

Samtidigt har förändringar i den kommunala verksamheten medfört att flera nya lägenheter har överlämnats till fastighetsbolaget. Som när särskilda boenden gjorts om till trygghetsboenden.

– På Spångbrogården i Ånge har vi i dag 78 lägenheter med hyreskontrakt och på Torpsro i Fränsta 22 stycken, och totalt står sjutton av dem tomma, säger Matts Karlsson.

Utöver det beskriver han ett nuläge där lägenheter står tomma i områden som vanligtvis är uthyrda i hög grad, och att man heller inte ser några tecken på att efterfrågan på lägenheter ska se annorlunda ut framgent jämfört med i dag.

Vi har en rivningsplan för tre år framåt som omfattar 75 lägenheter

Det betyder i sin tur att även styrelsen delar bilden av att lägenhetsbeståndet förmodligen måste bantas än mer än det som redan är beslutat.

– Vi har en rivningsplan för tre år framåt som omfattar 75 lägenheter, och den kommer vi ta upp och besluta efter årligen, säger Matts Karlsson.