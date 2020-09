Arbetsförmedlingens chef om situationen i Sundsvall: "Läget är jättetufft – det hymlar jag inte med"

Sundsvall har drabbats av stora varsel den senaste tiden. Under tisdagen kom beskedet att Smålandsvillan i Nacksta stänger ner. På Arbetsförmedlingen i Sundsvall väntar man nu en ökad tillströmningen av arbetssökande, utöver de som redan skrivits in som arbetssökande i pandemins spår.

– Under pandemin har vi haft en stigande ström av arbetslöshet. Det vi främst måste göra nu är att se till så att folk kan skriva in sig så att de kommer in i ersättningssystemet. Därefter måste vi börja jobba med olika insatser, säger Mikael Eriksson, chef på Arbetsförmedlingen i Sundsvall.

Som exempel på insatser nämner Mikael Eriksson bland annat upphandlade matchningstjänster, praktik och Arbetsförmedlingens egna arbetsmarknadsutbildningar.

Han fortsätter:

– Utbildningssystemet kommer att testas hårt. Folk har ju så väldigt olika kompetenser och många kommer nog behöva ställa om med hjälp av utbildning, säger Mikael Eriksson.

För att klara det ökade trycket kommer Arbetsförmedlingen i Sundsvall behöva stärka upp verksamheten.

– Det kommer vara en mycket resurskrävande insats från vår sida och vi kommer att behöva ställa om internt för att möta dessa utmaningar. Men exakt hur, det är för tidigt att säga, säger Mikael Eriksson.