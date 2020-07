Arbetsmiljöverkets utmaningar – gör sina inspektioner via telefon : ''Ett sätt att ställa om och anpassa oss''

Arbetsmiljöverkets inspektioner görs i normala fall ute på fältet, på arbetsplatserna.

Men i pandemi-tider får alla se till att undvika smittspridning på bästa sätt.

– Genom att genomföra inspektion över telefonen har myndigheten tagit sitt ansvar för att den egna personalen inte sprider smitta eller blir smittade, säger Malin Lindroos, arbetsmiljöinspektör, på Arbetsmiljöverket i Sundsvall.

Under en inspektion via telefon kan handlingar begäras in som visar att arbetsgivaren har arbetat förebyggande för att minska smittoriskerna på arbetsplatsen. Malin Lindroos menar att mycket av det de gör på plats under en inspektion, till exempel dialogen i början med arbetsgivare och arbetstagare, går lika bra att göra över telefonen.

– Vi har alltid möjlighet att återkomma på ett fysiskt besök, när pandemin är över om något framkommer under inspektionen, som visar att det behövs, säger hon.

Det är också viktigt att vara tydlig med vad man gör och vem man pratar med under inspektionssamtalen, berättar Malin Lindroos.

– Det finns naturligtvis utmaningar och mycket har och göra med att man inte ser den andra människan, det blir en annan dimension i det hela.

Fokuserar på extra utsatta yrkesgrupper

I ett projekt som Malin Lindroos är involverad i har det tagits fram en tillsynsaktivitet där de fokuserar på yrken som kan vara extra utsatta för smittspridning. De har valt att fokusera på just smittoriskerna och ringer nu till livsmedelsbutiker, bagerier och apotek.

– De som arbetar inom de yrkena kan inte välja att jobba hemifrån, vi förlitar ju oss på att de ska vara ute. Men vi har många olika tillsynsverksamheter som pågår och just den här riktar sig då mot butiker.

– Vi värnar om arbetstagarna, att de ska ha rätt typ av skydd. En arbetstagare ska inte behöva smittas, bli sjuk, eller dö till följd av sitt arbete. Det är där vårt uppdrag ligger, säger hon.