Årets Julton faller på mållinjen – planer på digital sändning måste ställas in: "Vi är alla jätteledsna"

Coronaviruset tycks förlama hela julen.

Att tvingas bryta en tradition som pågått i ofattbara 54 år, med samma dirigent på podiet, är en stor sorg inte bara för Kjell Lönnå själv.

Särskilt som han tvingades bryta sin nästan lika långa svit av vårkonserten Caprice, som i år skulle ha getts för 53:e gången men i slutänden måste ställas in på grund av coronarestriktioner.

Denna filmade "julkortsversion" av Julton har förberetts under hela hösten - och omarbetats i flera omgångar efter konsultationer med regionens smittskyddsläkare.

Det hade blivit en fantastiskt varm och fin julhälsning från Sundsvall och Julton.

– Vi har hållit på sedan i augusti, och även Sundsvalls kommun har stöttat det, säger Kjell Lönnå.

Han betonar att det inte handlar om en konsert utan om en "julhälsning" från en unik tradition i Sverige. I stället för de majestätiska och storslagna kör- och orkesterinslagen skulle några av körsångarna ha sjungit solo med KJell Lönnå vid pianot.

En liten sångargrupp på sju-åtta personer hade kunnat medverka, och det var också planerat gästsolistinslag av Anna Stadling och Helen Sjöholm, som själva tog initiativ till att delta.

– Men dem har vi också fått avboka, säger Kjell Lönnå.

Till det skulle läggas bandade inslag från Julton 2015, och i höst hade en film spelats in där Kjell Lönnå vandrar genom Sundsvall och berättar om sina tankar med Julton, som att blanda de traditionella sångerna med nya. Vandringen slutar i GA-kyrkan, där Julton traditionellt äger rum - men i filmen är Kjell Lönnå ensam där.

Nu i veckan skulle Kjell Lönnå ha repeterat med sångarna. Men nu tvingas man blåsa av ändå, på grund av sjukdom i produktionsteamet.

– Det handlar om nyckelpersoner med särskilda kunskaper som inte går att ersätta, säger Lars Nylén på ST.

Kanske kan det vara ett plåster på såren att det finns idéer att filma hela nästa års Julton, som förhoppningsvis kan äga rum fullskaligt och traditionsenligt. Men visst är det en sorg att behöva ställa in årets specialjulklapp efter så stora ansträngningar.

"Många, många har under hösten efterfrågat just den här möjligheten att få en sånglig hälsning från just Julton, och programmet.Det skulle ha blivit en sånglig tröst i svåra coronatider. Nu går det alltså i stöpet," skriver Kjell Lönnå i ett brev till sina körer.

– Vi är alla jätteledsna. Ändå tycker jag att det är ett bra besked när nu corona har tagit sådan fart. Men det hade blivit en fantastiskt varm och fin julhälsning från Sundsvall och Julton, säger Kjell Lönnå.

