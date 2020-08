Arkitektkritiker granskar Sundsvall – talar ut om upplevelsen för hela svenska folket: "Var alldeles knockad"

Staden mellan bergen sätts under lupp i tredje säsongen av "Stadsinspektionen" i P1. Journalisten, författaren och programledaren Mark Isitt – som Sveriges Arkitekter 2018 belönade med prestigefyllda "Kritikerpriset" – var i mars på plats för första gången.

– Ett stycke Stockholm låg plötsligt och ståtade, en känsla av civilisationens sista utpost innan vildmarken börjar. Det var nog första intrycket, säger han.

"En nedskalad variant av det vackraste på Östermalm" – så beskriver Mark Isitt innerstaden.

– Jag har sällan, om någonsin, blivit så imponerad av en stad.

Han fortsätter:

– Jag var alldeles knockad av Sundsvalls stenstad. Folk som gick på gatorna trodde att jag var en fullkomlig idiot. Jag jublade, som när landslaget gör mål, varje gång jag såg en fin byggnad, och det fanns hur många som helst.

Det är ofrånkomligt i en stad som Sundsvall att det som står intill stadskärnan kanske inte riktigt lever upp till samma nivå

Den 25 juni 1888 slukades Sundsvalls trähus i den största stadsbranden i Sveriges historia. Ur askan reste sig en stenstad som i dag anses vara en av Europas mest unika stadsbebyggelser.

– Flera av de arkitekter som hyrdes in var unga och hade inte riktigt slagit igenom i Stockholm. De ville skapa den typen av arkitektur och fick chansen i Sundsvall. De gick "all in". Uppenbarligen fick de fantastisk ekonomisk uppbackning av träpatronerna, säger Mark Isitt.

Såg du både himmel och helvete i Sundsvall?

– Himmelskt i Stenstan. Absolut. Sedan helvete utanför stadskärnan. Man undrar, vart tog den där passionen, energin och det där engagemanget vägen?

Utanför den historiska miljön dippar kvaliteten, bedömer Mars Isitt. Nybyggen smälter, enligt honom, inte in på pietetsfullt sätt. Han pekar ut Bolagsverket i Inre hamnen som ett skräckexempel.

– Det är ofrånkomligt i en stad som Sundsvall att det som står intill stadskärnan kanske inte riktigt lever upp till samma nivå. I Sundsvalls fall tycker jag att det var flera tillägg som var närmast fritt fall, säger Mark Isitt.

De egna synpunkterna, understryker han, handlar inte alls om att ny bebyggelse måste ha höga torn och högkvalitativa dekorativa detaljer.

– Jag säger inte att byggherrar måste göra en massa tjusiga ornament, solur och drakar på sina hus för att få bygga i Sundsvall. Det handlar om att visa samma omsorg som träpatronerna visade. Det är inget fel att ställa en ny byggnad intill en gammal byggnad, det är fel att ställa en dålig byggnad intill en bra byggnad.

Har du något tips på hur Sundsvall blir en mer attraktiv stad?

– Jag tror att kommunen ska använda sig av Stenstan som en referens i allt när det kommer till byggande. Ta med byggherrarna dit och säg: "Det här är vi, vår själ. Det är det här du mäter dig emot. Om du inte kan skapa någonting lika bra är du inte välkommen i Sundsvall, då blir det tjära och fjädrar".

Efter att ha gått på lågvarv under många, många år tog bostadsbyggandet fart 2016. I programmet, som nu finns tillgängligt på Sveriges radios hemsida, pressar Mark Isitt stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Hedenius (S) om estetiska krav ställs.

– Just med anledning av att det inte har varit någon efterfrågan så har man inte ställt krav, man har väl inte känt... vågat. "Bygger du inte så här kan du flytta till någon annan stad", det har inte varit det resonemanget utan mer att vi har varit glada att man verkligen vill, säger han i intervjun.

Trots att Mark Isitt levererar bitvis häftig kritik tror han att inslaget kommer väcka positiva reaktioner på hemmaplan.

– Det är ett program som hyllar Stenstan. Min känsla, när jag ser det som tillkommit, är att självförtroendet har tappats bort. Det är dags att återvinna det, säger han.

Här kan du lyssna på programmet: