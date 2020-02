Arrangörer kastar in handduken – flera stora evenemang ställs in: "Vi har ingen snö"

Den milda och snöfattiga vintern har skapt problem för flera arrangörer av vintriga arrangemang. En skara där nu Parteboda byförening, Naggens IK och Stornaggens skoterklubb sällar sig till skaran, och i båda fallen med dystra besked för all skoterälskare.

– Vi har ingen snö utan det är bara is där, så tyvärr går det inte utan vi får ställa in, säger Torbjörn Strömberg från den förstnämnda föreningen som i slutet av förra veckan bestämde sig för att ställa in årets veteranskoterrace.

Även Naggen har snöbrist i år

Och samma beslut har också föreningarna bakom skotereventet i Naggen kommit fram till.

"På grund av väderleken, som medför att även Naggen har snöbrist i år, så tvingas vi ställa in", skriver arrangörerna i ett mejlutskick.

Båda arrangemangen var tänkta att äga rum innan februaris utgång, men skjuts nu upp till nästa vinter.

"Skoterklubben satsar nu för fullt för en träff 2021", är löftet som levereras från Naggen.

" Vi återkommer ännu starkare 2021", meddelar Parteboda byförening på sin hemsida.

■ ■ ■

Minns du...

... hur det såg ut under de senaste årens tävlingar i Parteboda?

Om inte, kolla här:

2019: Veteranskotern i fokus när Parteboda återigen blev Partyboda: "Jättekul"

2018: Vinterparty i Parteboda – se vårt bildextra från skoterracet: "Otroligt kul att så många är här i år igen"

2017: Rekordmånga veteranskotrar på välbesökt träff: "Solen skiner alltid i Parteboda"

2016: Motorbuller och veteranskotrar – fartfylld folkfest i Parteboda