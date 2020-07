Åsa Jinder: Herr drömprins måste gilla bäbisar

Jag roade mig med att titta i min skrivbok inför 2020, för att se vad förhoppningen var. Jag hade listat de tre viktigaste sakerna.

Först hade jag skrivit ekonomi. Den långa vår-turné som låg framför mig skulle äntligen fylla alla djupa hål som skapats i spåren av skilsmässan och de efterföljande sjukskrivningarna.

Sedan hade jag skrivit kärlek. Jag kände inför 2020 att det var dags att vända blicken utåt för att kunna möta den som skulle acceptera mig som den jag är. Musiker, låtskrivare, författare samt samtalsterapeut. Med allt vad det innebär. Jag vet att den ekvationen inte är jätteenkel. Lägg där till snäll lugn och egensinnig. Men varför inte? Tänkte jag och tog sats.

Sist på listan stod det resor. Vad är väl härligare än en weekendresa till en plats där det är varmt och där det finns god mat. Italien! Paris! Till och med Köpenhamns smörrebröd lockade. Jag minns lugnet jag kände i magen då Kingen och jag hade premiär. Trots att jag just fått diagnosen halsfluss och var hes som en kråka. Nu skulle allt äntligen bli bra. Vi fick fina premiärrecensioner och de omdömen som följde var också de glädjande. Kingen är en unik musiker och människa, jag trivdes oerhört väl tillsammans med honom. Publiken med oss. Vi skrattade oss ned till Borås men där vände allt. Resten är historia.

Inget blev som det var tänkt och när så sker frågar jag mig alltid hur jag vill hantera det. För det sker ju. Att det inte går som jag tänkt. Jag har aldrig någonsin mött en enda människa som påstått att allt i hens liv blivit som hen tänkt. Livet fungerar inte så. Jag väljer därför alltid acceptans. Acceptans följt av anpassning. Att låta jobbiga tankar och känslor styra blir för rörigt, inkonsekvent och svårt.

Jag har fått stöd av staten. Kärleken behöver vi inte gå in på. Vem dejtar under en världspandemi? Inte jag. Italien får av flera skäl vänta. Länge. Men inte livet. Som är nu.

Jag förbereder mig för den dag då det blir som det är möjligt att bli. Då det kan börja i ny riktning och med andra förutsättningar. Under tiden skriver jag sångtexter till i en musikal som har premiär i finska Österbotten under 2022. Under tiden skriver jag en roman. Jag möter mina klienter online.

När det är dags, när möjligheten ges så tänker jag att Kingen och jag tar upp vår turné på nytt. Att kärleken uppenbarar sig med tiden, han som tänker att allt som är jag är ok. Måste dock lägga till en sak. Något jag inte visste då jag skrev min lista. Herr drömprins måste gilla bäbisar. För av allt jag är så blir jag i höst något som slår detta. Något som kommer att urskilja sig och urskilja mig. Jag blir mormor till en liten pojke.

När jag skrev min lista över förhoppningar inför 2020 så hade jag ingen aning om att det jag skrev skulle hamna i skuggan av det som verkligen blev. I både negativ och verkligt positiv bemärkelse. För livet blir som sagt aldrig någonsin som man tänkt sig

Åsa Jinder