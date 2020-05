Återvände med stukat självförtroende – nu har Lööke hittat tryggheten i Timrå: "Bitarna börjar falla på plats"

Efter en period av extern tystnad har Timrå IK börjat behaga de svultna fansen. Förra veckan meddelade klubben att fyra spelare har förlängt sina kontrakt, varav två med två år.

Den ena av dem: Jens Lööke.

– Det är väldigt bra för mig. Jag tycker att jag tog steg säsongen som gick och kände direkt att jag vill fortsätta att utvecklas här i Timrå, säger 23-åringen.

Att det skulle bli en förlängning var ingen större överraskning. Direkt efter att säsongen tog slut uttryckte Lööke att han gärna stannar, varefter det i början av förra veckan blev helt klart.

Att det inte blev det tidigare än så berodde på något av en ömsesidig självklarhet.

– Vi hade ingen brådska alls. Jag hade ett kontrakt som gick ut i april och vi ville höra med Timrå att de kände att de ville ha kvar mig. När vi visste det så fick det ta den tid det tog.

Tidigare har Löökes agent Claes Elefalk sagt att det har funnits SHL-klubbar som har hört av sig. Vilka det har varit säger Lööke att han själv inte vet om, men sett till hur såväl han som Elefalk har uttryckt sig tidigare har det även varit irrelevant.

Prioriteringen har hela tiden varit fortsatt spel i Hockeyallsvenskan med Timrå.

– Jag och min agent pratade redan mot slutet av säsongen om att det bara kan göra mig nytta att fortsätta något år till i Allsvenskan. Att inte ta något förhastat beslut och försvinna, utan att ta det i lugn och ro. Vi kände att det här är det absolut bästa för min utveckling.

Varför var det så självklart för dig att stanna i Timrå?

– Jag tror att jag kan ta steg som hockeyspelare här. Jag får chansen till det här, jag trivs bra här och jag tycker alltid att det är kul att komma till träningarna. Timrå är ett lag som vill framåt och vill satsa. Det är ett sådant lag som man vill spela för.

Lööke kommer från en bra säsong 2019/20.

39 poäng på 39 matcher markerar hans poängmässigt bästa säsong hittills i karriären.

– Jag fick förtroendet att spela den hockey som jag vill. Tidigare har det varit lite fram och tillbaka, men jag har inte heller haft det där självförtroendet. Jag har fått tid att bygga upp självförtroendet under den här säsongen och det har inte varit att man har kastats runt. Det har varit i lugn och ro, i en bra takt. Därför tror jag att det har blivit som det har blivit.

Lööke berör ett bristande självförtroende, något som han även var inne på i förlängningspresentationen med Timrå. "Jag kom med ett stukat självförtroende" sa han där.

När han ska utveckla det blickar han tillbaka på sin karriär.

Från att han kom fram i Brynäs IF till att han via lån i Almtuna IS landade i Timrå och senast spenderade ett par år i USA.

– Det har gått väldigt fort för mig de senaste åren. Det kanske har gått lite för fort, alltihopa. Jag har inte fått någon trygghet. Nu har jag blivit lite äldre och fått lite mer rutin. Det känns som att bitarna börjar falla på plats.

Är det något tillfälle du tänker på där självförtroendet sjönk?

– Nej, men som junior kom jag upp och spelade som offensiv spelare. Sedan har man fått anpassa sig i de lagen som man har spelat i och kommit bort från de bitarna. Då kan det gå rätt fort att tappa det. För ska man vara en kreativ spelare som jag vill vara så behöver man få förtroendet för att kunna vara det.

Som berört spenderade Lööke två år i USA innan han återvände till Timrå för ett år sedan. Två år i Tucson Roadrunners, farmarklubb till Arizona Coyotes.

Då Lööke snackar om att han kom till Timrå med ett stukat självförtroende kan man utläsa det som att tiden i USA var tuff. Så menar Lööke dock inte var fallet.

– Det var två jättelärorika år där borta. Jag växte extremt mycket som människa och ångrar absolut ingenting, säger han.

– Jag har inte mått dåligt eller så. Det är mer att jag inte har fått spela det som jag ska göra och det spelet som jag vill spela. Då är det klart att man kanske åker runt och tänker för mycket och då spelar man inte ut sin fulla potential.

Var det stukade självförtroendet något som du hade med dig in i förra säsongen?

– Innan säsongen började så funderade man väldigt mycket, men det släppte ju längre säsongen gick. Jag kände hela tiden att jag hade tränarna bakom mig, att de pushade mig till att bli en bättre spelare och att våga göra saker. Då släpper det till slut. De har hjälpt mig extremt mycket och även mina lagkamrater som fortsätter att pusha. Man visste inte riktigt var man stod, men det känns som att jag fick ett kvitto på att jag kan.

Finns det någon punkt under säsongen då du kände att självförtroendet var tillbaka?

– Det var väl inte någon speciell stund så, utan mer att saker och ting började gå av sig självt. Och när saker och ting börjar gå av sig självt så vet man att det är bra. Det värsta är när man åker runt och tänker för mycket på saker och ting ute på isen. När man har bra självförtroende så gör man aldrig det. Det kom mer och mer under säsongen som gick och mot slutet kändes det väldigt bra. Då ger det ännu mer motivation att träna ännu hårdare i sommar.

En annan del i att det gick bra för Lööke den gångna säsongen är kedjekamraterna Jonathan Dahlén och Albin Lundin. Tillsammans med dem producerades många poäng.

– De har så klart haft en jättestor betydelse. De är två otroligt skickliga spelare. Sedan hoppas jag att jag har kunnat hjälpa dem också och att även de känner att de kan utnyttjas av mig. Vi har kompletterat varandra otroligt bra allihop. Det är inspirerande att få träna runt dem varje dag och jag tror att alla driver varandra.

Lundin var en av de fyra spelare vars kontraktsförlängningar presenterades i tisdags. Hur det blir för Dahlén står däremot än så länge i dunkel.

Nyligen kom uppgifter från Sportbladet om att Dahlén skulle vara muntligt överens med Timrå, vilket sedan dementerades av såväl honom själv som hans agent, Elefalk.

Dahlén och Lööke är nära vänner, har spelat ihop och delat rum i juniorlandslaget.

Inte ens Lööke säger sig veta om Dahlén blir kvar i Timrå.

– Om jag visste det så skulle jag svara på det, men det vet jag tyvärr inte, skrattar han.

Är det något som ni snackar om?

– Vi pratar mer som kompisar. Han får sköta sitt i sin takt. När vi hänger på fritiden så är det mer att vi umgås som vänner och lämnar det där lite åt sidan, i alla fall nu under sommaren. Han har så mycket i alla fall.

– Det enda jag kan säga är att jag verkligen hoppas att han blir kvar, så får vi se vad som händer. Det är en bra vän och en otroligt bra hockeyspelare som brinner för Timrå. Vad han än väljer så vet jag att det kommer att bli bra för honom.