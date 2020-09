Avslöjar: Hockeyallsvenska sportchefer vill stoppa NHL-lånen: ”Har eskalerat”

14 spelare med NHL-kontrakt har hittills lånats in till totalt sex klubbar i hockeyallsvenskan. Åtta klubbar har däremot valt att avstå från de erbjudanden från agenter som ramlat in i strid ström.

Nu har en majoritet av ligans sportchefer enats om att dra i handbromsen – och vill införa restriktioner. På ett gemensamt möte nyligen diskuterades frågan och en majoritet av sportcheferna röstade för att begränsa antalet till maximalt fyra spelare på korttidslån per lag.

Enligt Hockeypuls uppgifter sattes gränsen till fyra eftersom Almtuna vid det tillfället just hade tagit in sin fjärde spelare. Men alla hockeyallsvenskans sportchefer var inte med på mötet – varken SSK:s Mikael Samuelsson eller AIK:s Anders Gozzi, två sportchefer som båda tagit in NHL-lån, kunde inte vara med.

Erik Ryman, hockeyallsvenskans sportchef, bekräftar att sportcheferna diskuterat förslaget, men att ingenting är bestämt kring en gräns och var gränsen ska gå.

– Det är ett av de förslag som ligger för hur vi ska hantera den här frågan, säger Erik Ryman och tillägger att frågan diskuteras inom hockeyallsvenskans styrelse, men att ett beslut dragit ut på tiden på grund av att ligans vd Stephan Guiance plötsligt valde att avgå, och att hans arbetsuppgifter fördelats på övriga i organisationen tills vidare.

– Det har diskuterats riktlinjer och vi håller på att sammanställa dessa för att bestämma hur vi ska göra. Det har blivit en het potatis. Det har diskuterats, sedan har det eskalerat och kommit in fler spelare och då har vi valt att titta på frågan igen.

– Klubbarna har ansträngd ekonomi och permitteringsregler, och det är unga spelare i klubbarna som får stå åt sidan, och vilken vinning som klubbarna kan få ut av det när det inte är någon publik på matcherna, och vi inte vet när publik kan släppas på. Det är många stenar att vända på, men vi ska komma fram till riktlinjer som vi kan gå ut med till klubbarna, det behöver ske inom något dygn eller så, fortsätter Erik Ryman.

Fakta / Så har hockeyallsvenska klubbarna lånat från NHL

Almtuna – 4 (Filip Larsson och Gustav Lindström, båda Detroit, Johan Södergren, Los Angeles, Tim Söderlund, Chicago).

SSK – 4 (Axel Andersson, Anaheim, Samuel Fagemo, Los Angeles, Lukas Vejdemo, Montreal, Evan Bouchard, Edmonton).

AIK – 2 (Victor Söderström, Arizona, och Oliver Wahlstrom, New York Islanders).

Modo – 2 (Jesper Lindgren, Toronto, och Aleksi Heponiemi, Florida).

Vita Hästen – 1 (Simon Holmström, New York Islanders, mediauppgifter placerar även målvakten Adam Werner, Colorado, i klubben på lån).

Björklöven – 1 (Carl Grundström, Los Angeles).

Åtta klubbar har inte lånat någon spelare från NHL – BIK Karlskoga, Kristianstad, Mora IK, Timrå IK, Tingsryd, Västerviks IK, Västerås IK och Väsby.