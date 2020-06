Avslöjar: Landslagsmeriterad spelare kan bli Ciércoles ersättare: "Ivrig att utvecklas"

Abdul Halik Hudu

Ålder: 20.

Längd: 168 centimeter.

Moderklubb: Accra Youth FC.

Position: Mittfältare.

Tidigare lag: Inter Allies, 2016–2018 (37 matcher, två mål).

Hammarby: 2018- (lånades ut till IK Frej förra säsongen där han noterades för 26 matcher och två mål).

Övrigt: Blev 2016 utsedd till "Most promising player of the year" i Ghana Premier League. Har representerat Ghana i såväl U15- och U17-landslaget. Har även blivit uttagen till U20-landslaget.