Backen tillbaka i GIF-truppen hemma mot AFC: "Han är redo"

► Matchen

Lördag 3 oktober (17.30): GIF Sundsvall–AFC Eskilstuna (NP3 Arena).

► Läget i laget

Albin Ekström och Paya Pichkah dras fortsatt med skador och är inte med i truppen. Ludvig Nåvik, Jesper Carström och Johan Bengtsson är inte heller med i truppen då de ska spela med P19 borta mot IFK Norrköping.

► Så spelar GIF Sundsvall

Preliminär uppställning 5–4–1: Lloyd Saxton – Johan Andersson, Niklas Dahlström, Anton Eriksson, David Myrestam, Dennis Olsson – Oliver Berg, Pontus Silfwer, Abdul Halik Hudu, Johan Blomberg – Pontus Engblom.

Övriga: Andreas Andersson (mv), Teodor Stenshagen, Alexander Blomqvist, Tobias Eriksson, Jamie Hopcutt och Albin Palmlöf (en spelare färre på bänken i och med att P19 spelar samma dag).

► Tränarsnack

Henrik Åhnstrand, huvudtränare GIF Sundsvall:

Alexander Blomqvist tillbaka i truppen efter sin knäskada – till vilken grad är han redo?

"Han är frisk och hel. Det är bara att han måste bli van med rörelserna och belastningen, men han har tränat bra på sista tiden. Så han är redo."

Men är han matchredo?

"Han har ju inte spelat någonting, så vi får väl ta det därifrån. Men han är redo att spela."

Hur ser du på AFC som motstånd?

"Jag tycker att de är bättre än vad deras position är i tabellen (14:e). De började jäkla illa med coronan och det. De är fysiskt tuffa och spelar med väldigt mycket markering i sitt försvarsspel, vilket gör att det kan upplevas som oorganiserat och att det blir lite röriga matcher. Det kan uppstå ytor på lite olika ställen – eller så hittar man inga ytor. Därför är det svårt att möta dem. Men vi har en tydlig plan på hur vi ska göra mål."

Senast förlorade ni mot AFC med 3–2 – vad har ni lärt er av den matchen?

"Dels har vi tittat på hur vi kan göra mål. Hur vi kan bli tydligare där. Men sedan släppte vi helt enkelt in tre skitmål mot Eskilstuna borta. Vi ska inte bjuda på sådana mål och har så klart pratat om det. Det är det som är temat för oss nu, att inte släppa in enkla mål. Släpper man in tre sådana mål som vi gör där så är det svårt att vinna."

Ni har bytt formation och spelar med en fembackslinje nu – vilken effekt tycker du att det har gett?

"Effekten som vi har fått är att vi släpper till väldigt få målchanser. Vi försvarar lägre och pressar inte lika mycket, men har släppt till väldigt få målchanser. Mot Akropolis är det ingenting efter att vi gått ner på fembackslinje, mot Norrby är det bara fasta situationer och senast mot Trelleborg är det fasta situationer och ett inlägg på Camara där de får en andraboll. Så jag tycker att vi har stabiliserat vårt försvarsspel."

Har faktumet att ni har flyttat ner fler spelare i backlinjen gjort att ni har tappat någonting offensivt?

"Det tycker jag. Absolut. Därför gillar jag generellt sett inte fembackslinje. Jag gillar att spela offensivt och jag vill ha spelare offensivt i banan. Vi har flyttat ner en spelare, vilket jag tycker har gjort att vi har färre möjligheter till kombinationer i anfallsspelet. Men i den situation som vi var och är i så blir resultatet det viktigaste och det är jag villig att ta i de här matcherna som har varit."

Tänker du då att ni spelar så här tills ni har kommit ur och bort från formsvackan och byter tillbaka sedan?

"Vi får se när och hur vi väljer att göra någonting annat. Men det är inte så här jag tycker att GIF Sundsvall ska spela över tid för att bli ett bra lag. Det här är och var för att bryta trenden och inte släppa in enkla mål."

► Notera att ...

... AFC Eskilstuna inledde serien svagt, men har ryckt upp sig den senaste tiden. Sju poäng på de tre senaste matcherna gör att AFC har klivit upp från jumboplatsen och över direktnedflyttningsstrecket.

... AFC:s Gabriel Somi missar matchen på grund av avstängning. Anledningen är att hans gula kort-kvot är fylld.

... GIF har haft problem med AFC sett till tidigare matcher. På de senaste tre matcherna mellan lagen har GIF tagit en poäng.

► Så följer du matchen

På Dplay eller via vår sedvanliga liverapportering i textform på ST.nu.

► Nästa match

Onsdag 7 oktober (18.30): Hudiksvalls FF–GIF Sundsvall, Svenska Cupen (Glysis Sparbanken Arena).