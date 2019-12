Backholm Bohlin: 2019 blev året då då Peder Björk (S) och hans majoritet erkände de ekonomiska problemen

2019 blev ett år då Sundsvalls ledande politiker vaknade upp ur sin Törnrosasömn. Sent omsider erkände Peder Björk (S) och hans trepartikoalition (S, V och C) att kommunens ekonomi inte är så bra som den borde vara. Men det satt långt inne. Så sent som den 1 januari i år sa Björk i en stor intervju med ST: ”Vi har i grunden en sund ekonomisk situation i Sundsvall. Jag känner ingen allvarlig oro över det ekonomiska läget.”

Under året tycks polletten emellertid ha trillar ner, för i höstas presenterade majoriteten en önskan om att minska kommunens kostnader med 300 miljoner kronor och öka de kommunala bolagens vinst med 100 miljoner. Konkreta förslag på hur det ska gå till har dock lyst med sin frånvaro, men bara det faktum att majoriteten ser behov av att stärka ekonomin med flera hundra miljoner kronor visar att situationen inte alls är så sund som Björk ville ge intryck av tidigare i år.

Åtgärder borde ha vidtagits mycket tidigare för att utnyttja kraften i högkonjunkturen för att anpassa utgifterna efter intäkterna.

Att Sundsvall har ekonomiska problem är egentligen ingen nyhet. I år beräknas underskottet bli 50 miljoner kronor. I fjol uppgick underskottet till 106 miljoner kronor. Åren före visade kommunen positiva resultat men varningstecknen fanns där redan då. Dels var siffrorna dopade med så kallade AFA-pengar som betalades tillbaka, dels så nådde kommunen trots högkonjunkturen och återbetalade försäkringspremier inte upp till de egna målen om god ekonomisk hushållning.

Åtgärder borde ha vidtagits mycket tidigare för att utnyttja kraften i högkonjunkturen för att anpassa utgifterna efter intäkterna. I stället har vi nu hamnat i en situation där ekonomin ser ut att vika av neråt samtidigt som Sundsvalls kommun måste spara och strama åt.

Från och med årsskiftet kommer socialnämnden att brytas upp i två nämnder.

I grunden är det de stora underskotten i socialnämnden (nästan 200 miljoner kronor i underskott i år) och barn- och utbildningsnämnden (85 miljoner kronor i underskott i år) som är kommunens problem. Socialnämnden har länge dragits med underskott som för varje år tycks växa snarare än sjunka, trots att de styrande politikerna menar att de har tagit krafttag. Det är först de senaste åren som också barn- och utbildningsnämndens har haft stora problem med att följa sin budget.

Från och med årsskiftet kommer socialnämnden att brytas upp i två nämnder, dels vård- och omsorgsnämnden och dels individ- och arbetsmarknadsnämnden. Majoriteten tycks ha stora förhoppningar om att detta kommer att leda till bättre kostnadskontroll. Det finns förstås även en risk att de så kallade overhead-kostnaderna istället ökar medan själva verksamheten även fortsättningsvis kommer att kosta ungefär lika mycket som tidigare. I så fall bli omorganisationen en ren förlustaffär. Hur det blir med den saken kommer tiden att utvisa.

Om 2019 var året då den politiska majoriteten erkände problemen så kommer 2020 bli året då skarpa förslag kommer att behöva både presenteras och drivas igenom.