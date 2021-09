Backholm Bohlin: Är hotellet vackert eller fult – skönheten ligger i betraktarens öga

“Beauty is in the eye of the beholder” heter det på engelska (Skönheten ligger i betraktarens öga). Det den ena tycker är vackert tycker den andra är hiskeligt, oavsett det handlar om heminredning, konst eller arkitektur. En del älskar att inreda med olika nyanser av vitt, andra med stormönstrade William Morris-tapeter. Vissa gillar Christian Beijers popkonst, andra Bengt Lindströms färgsprakande måleri. En del har svårt att se charmen med fyrkantiga betonglådor som Petter Stordalens nyligen invigda hotell i Sundsvall, andra tycker att det är en häftig och modern byggnad.

Var tid sätter sin prägel på staden. Ibland på gott och ibland på ont. I dag är det många som sörjer den rivningsvåg som drog över landet på 1950- och 1960-talen, då de gamla husen på Norrmalm i Sundsvall revs liksom Klarakvarteren i Stockholm. Likadant var det i många städer runt om i landet. Där och då såg man ett betydligt större värde i att bygga nytt och funktionellt än att bevara gammal kulturhistoria. I Härnösand har man tvärtom behållit de gamla husen och Östanbäcken är i dag en fin del av residensstaden som turister gärna besöker.

De gamla byggnaderna i Stenstan tillhör så här 130 år senare fortfarande Sundsvalls främsta sevärdheter. Inte mycket av det som har byggts de senaste decennierna sticker ut, med campusområdet och Kulturmagasinet som lysande och prisbelönta undantag. Båda dessa är utmärkta exempel: dels på hur man kan bygga nytt utan att hemfalla till betongklossar, dels på hur man kan skapa något nytt av befintlig arkitektur då de gamla magasinen knöts samman till en modern och användbar helhet. En kompis till mig delar inte alls denna bild: "Kulturmagasinet saknar verkshöjd. Det är ju bara en inglasning av några gamla byggnader", slog han nyligen fast. Återigen: Skönheten ligger i betraktarens öga.

Det är förstås inte uteslutet att de i dag ofta utskällda betongbyggnaderna som byggs i Sundsvall och över hela landet om hundra år har omvärderats och att de betraktas som värdefulla exempel på en tidstypisk arkitektur från åren runt millennieskiftet värda att bevara. Men tillåt mig att betvivla det.

För några år sedan diskuterades en skyskrapa på Stora torget. Idén var naturligtvis alldeles för galen för att ha några som helst möjligheter att bli verklighet och det fanns sannerligen ingen brist på argument som talade emot. Främst bland dessa var att placera den just i mitten av den historiska Stenstan. Ändå tilltalades jag av idén just för att den var så galen; här tänktes det rejält utanför den berömda boxen. Det hade blivit en byggnad att hata eller älska. Inte ännu något urvattnat och tråkigt som ingen bryr sig om att ha en åsikt om.

Jag hoppas på fler nya byggnader med lite karaktär i Sundsvall. Det handlar inte om att allt ska byggas i en stil som jag uppskattar – just för att det som jag gillar förmodligen ogillas av någon annan – utan om att våga ta ut svängarna lite mer. Det skulle Sundsvall må bra av.