Backholm Bohlin: Är planerna på Katrinehill döda nu?

Kommunen drar i handbromsen och skjuter planerna på det nya bostadsområdet Katrinehill på framtiden.

Hittills har Katrinehillprojektet kostat kommunen nästan 10 miljoner kronor, för att gå vidare med planerna skulle kommunen behöva investera mellan 70 och 135 miljoner kronor enligt stadsbyggnadsdirektör Magnus Ydmark. Till ST säger han: “Vi ser att det i dag inte riktigt finns förutsättningar för att genomföra projektet med en ekonomi i balans.”

Givet Sundsvalls kommuns ekonomiska situation går det att förstå beslutet. Samtidigt är det talande för varför kommunen måste ha en ekonomi i ordning. Det är olyckligt när planer för hur stan ska utvecklas får pausas på grund av dålig ekonomi och skyhög skuldsättning.

Nu är det inte så att Sundsvall står och faller med projekteringen av Katrinehill. De senaste åren har antalet bostäder ökat i takt med att flera byggen har färdigställts och mer är på gång. Men området mellan Sidsjö och Nacksta där Katrinehill är tänkt att växa fram är ett naturnära och attraktivt område som gjort för anlägga ett villaområde på.

Kritiken från boende i de områden som ligger i närheten av det som skulle bli Katrinehill har dock inte varit nådig. Framförallt har många pekat på att trafikmängden skulle öka dramatiskt i de områden som ligger i anslutning till Katrinehill, något som oroar i områden där det bor mycket barn. Men det är rimligen frågor som skulle gå att lösa genom att stadsplanering så att inte smågator övertrafikeras av bilar på genomfart. Det är också förväntat att det skulle komma kritik mot projektet. Det gör det alltid när nya bostadsområden ska anläggas. Det är inte alltid det som är bäst för Sundsvall som helhet uppfattas som det bästa för den som bor i närheten. Begreppet “Nimby” (förkortning för Not in my backyard) är välkänt i debatten. Många vill gärna att det ska byggas mer, men måste det ske just precis där jag bor?

Men bor man i en stad som växer – och det gör Sundsvall, om än sakta – så måste det förr eller senare också ske en utveckling och utvidgning av staden. Det får man helt enkelt acceptera om man bor i en stadsnära miljö. Allt kan inte bevaras som det är.

Visst kan och bör vi jobba med förtätning av staden, men det behöver inte stå i motsats till att man också anlägger nya områden. Det handlar dessutom om olika typer av bostäder. Nya områden får gärna ha en blandning av boendeformer – villor, hyresrätter och bostadsrätter – medan förtätning i Sundsvalls fall kanske främst handlar om att bygga lägenheter.

Nu skjuts i alla fall planerna för Katrinehill på framtiden. Jag hoppas att det inte är ett första steg mot att helt begrava det. Kommunen behöver inte ge upp Katrinehill helt och hållet. I samverkan med näringslivet går det kanske att förändra och skala projektet så det anpassas efter vad lokala näringslivet efterfrågar.