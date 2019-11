Backholm Bohlin: Blir det billigare eller bättre att flytta jobben från centrala Sundsvall?

Den styrande majoritetens (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet) planer på att flytta kommunala jobb från centrala Sundsvall ut till andra delar av kommunen – i ett första skeden till Liden och Indal – börjar nu konkretiseras. Som ST har berättat på nyhetsplats så kan arkitekten bakom förslaget, Hans Forsberg (C), ännu inte precisera hur många arbetstillfällen det handlar om, men det ska inte bara röra sig om ”en handfull” utan helst om ”jättemånga”.

Ambitionen att kommunen ska finnas närvarande på fler platser än i centrala Sundsvall är det inget fel på. Precis som det är rimligt att statliga myndigheter finns utspridda över landet så är det rimligt att kommunen inte förlägger all sin verksamhet mitt i centrala Sundsvall. Men det är viktigt i en sådan förändring att inte tappa kompetens. Nog för att avståndet mellan Sundsvall och Liden av naturliga skäl är lika långt åt båda hållen så finns det förstås en risk att den som bor utanför Sundsvall men i ett annat väderstreck får en väldigt lång sträcka att pendla om jobbet plötsligt flyttar.

Att flytta en verksamhet enbart för att Forsberg ska få plocka några politiska poänger är inte rätt anledning.

En fördel med att ha arbetstillfällena i centrum är att kollektivtrafiken är uppbyggd just på att transportera människor från kommunens ytterområden in till stan och omvänt. Däremot är det dåligt med bussar som knyter ihop ytterområdena utan att ta vägen via Stenstan. Det går förstås att ändra eller införa nya busslinjer, men det är också väldigt kostsamt att införa fler nya linjer där bussarna ofta är mer eller mindre tomma.

Kommunledningen bör också fråga sig vad som är bäst för verksamheten. Är det bättre, eller billigare, att förlägga verksamhet till Liden, Indal eller Stöde än att behålla den i Sundsvall, så gör för all del det. Men att flytta en verksamhet enbart för att Forsberg och hans centerparti ska få plocka några politiska poänger är inte rätt anledning.

De så kallade ”närarbetsplatser” som kommunen har upprättat har hittills inte blivit någon större succé. Det är klart att det för dem som har möjligheten kan vara väldigt värdefullt att jobba på distans någon gång emellanåt, men behövs det ett mellanting mellan att arbeta hemifrån och vara på plats på sin arbetsplats? Det tycks inte så om man bara ser till hur många som har nyttjat närabetsplatserna. En möjlighet är förstås också att kännedomen om närarbetsplatserna är låg och att de därför inte används.