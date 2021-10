Backholm Bohlin: Blodbrist på Sundsvalls sjukhus – hur kan du hjälpa till?

De tre sjukhusen i Västernorrland behöver fylla på sina blodbanker. Det kunde Sveriges radio berätta på måndagen. Tillgången på blod har varit god under större delen av pandemin då färre planerade operationer har utförts. Inte ens sommarmånaderna, då det annars ofta brukar vara blodbrist på grund av att färre lämnar blod, var det någon större fara i vårt län. Men på andra håll i landet rapporterades det om akut blodbrist, och i somras öppnade Försvarsmakten en blodcentral för att säkra tillgången på blod till soldater som deltar i insatsen i Mali. Som alltid vid militära insatser utomlands är riskerna höga och Mali är ett farligt land. I april skadades till exempel tre svenska soldater av en vägbomb i landet.

Just nu är det först och främst brist på de två vanligaste blodgrupperna A och 0 i regionen.

Nu då den stora vårdskulden som byggts upp under pandemin ska betas av och många operationer utföras så töms de lager som har byggts upp snabbt. Situationen är sådan att Region Västernorrland nu måste köpa in blod från andra regioner. Just nu är det först och främst brist på de två vanligaste blodgrupperna A och 0 i regionen, men samtliga blodtyper behövs. Hittills har glädjande nog inga operationer ställts in på grund av blodbrist i regionen.

Är du blodgivare, eller kan tänka dig att bli, så är det alltså ett ypperligt läge att bege dig till någon av sjukhusens blodcentraler och lämna ditt bidrag. För den som är mellan 18 och 60 år, väger minst 50 kilo samt har ett svenskt personnummer och giltig ID-handling är det en enkel sak att anmäla sig som blodgivare och ge ett direkt bidrag till vården.

Fortfarande gäller särskilda regler för homosexuella män även om Socialstyrelsen tidigare i år mjukade upp reglerna. Här finns det starka skäl att fundera på om det inte är läge att övergå till mer individanpassade riskbedömningar istället för att dra en hel grupp över en kam. Homosexuella i ett monogamt förhållande löper inte större risk för hiv eller andra sjukdomar som smittar via blodet än heterosexuella. Det är rimligen det sexuella beteendet och de eventuella risker som tas som är ett problem, inte den sexuella läggningen i sig själv. Och med tanke på att det med jämna mellanrum blir en brist på blod inom vården vore det önskvärt att underlätta för fler att lämna blod snarare än att schablonmässigt sortera bort potentiella givare.

Själv gav jag under många år blod men kan inte längre göra det. I lägen som dessa när det börjar sina på länets sjukhus önskar jag att jag kunde återuppta blodgivandet och göra en samhällsinsats. Det är en liten uppoffring som många av oss kan göra och som i förlängningen kan rädda liv.