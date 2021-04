Backholm Bohlin: Dubbelspåret viktigare än någonsin – för Sundsvall och hela Sverige

Förra veckan presenterade regeringen sin infrastrukturproposition. Precis som vi kunde läsa i lördags så nämns inte en upprustning av Ostkustbanan – dubbelspår mellan Härnösand och Gävle – uttryckligen i propositionen. Ändå är det viktigt att såväl Trafikverket som regeringen förstår att det är omöjligt att få full utväxling av Botniabanan och den planerade Norrbotniabanan (mellan Umeå och Luleå) om inte flaskhalsen Ostkustbanan åtgärdas. Det är redan i dag trångt på spåren med ständiga stopp för möten. Om ännu mer gods- och persontrafik ska släppas på norrifrån och norrut så måste kapaciteten på Ostkustbanan också ökas. Annars kommer restiderna att förlängas ytterligare på sträckan Sundsvall-Stockholm. De senaste decennierna har restiden redan ökat med nästan en halvtimme på grund av ökad trafikmängd. Det är inte rimligt att det ökar ytterligare samtidigt som det finns en uttrycklig önskan om att flytta över fler transporter av såväl gods som personer till den spårbundna trafiken.

En ökad kapacitet på Ostkustbanan är viktigt dels för näringslivet som transporterar gods på järnvägen. Dels är det viktigt för persontransporterna, både till och från huvudstaden och för att utöka arbetsmarknadsregionen i mellannorrland. Med bättre och snabbare transporter blir möjligheterna större att bo i en kommun och arbeta i en annan.

Jag har på ledarplats tidigare pekat på hur viktigt det är att staten nu matchar de stora klimatsatsningar och investeringar som näringslivet gör nu i Norrland. Där är en utbyggnad av infrastrukturen – Norrbotniabanan och Ostkustbanan – en av de viktigaste nycklarna för att projekten ska kunna bli framgångsrika.

Som ST kunde berätta i lördagens tidning så tycks SJ kallt räkna med att Ostkustbanan byggs ut. Det statliga tågbolaget har nämligen börjat processen med att upphandla nya snabbtåg som ska kunna trafikera sträckan Sundsvall-Stockholm på två timmar. Det förutsätter emellertid att dubbelspåret blir verklighet och att stoppen blir färre.

Om det sker så kommer inrikesflyget mellan Stockholm och Sundsvall i princip bli helt överflödigt. Resan från Sundsvall till Arlanda kommer då att klocka in på en bit under två timmar vilket gör att tidsvinsten med att flyga bli minimal om man räknar in tid för incheckning och transport till och från flygplatserna. Det är alltså lätt att på flera plan argumentera för klimatnyttan med ett dubbelspår längs den södra Norrlandskusten.

Även om det är roligare för en infrastrukturminister att få inviga eller ta första spadtaget för nya storstilade projekt så är det ofta väl så viktigt att lappa, laga och bygga ut kapaciteten på det befintliga nätet av väg och järnväg.

Inga segrar kan tas ut i förskott. Påverkansarbetet för att få till stånd ett dubbelspår mellan Härnösand och Stockholm måste hållas uppe tills hela sträckan är klubbad och klar.