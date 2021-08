Backholm Bohlin: Får vi en fjärde våg bland de unga när skolorna drar igång i Medelpad?

Vaccineringen i Västernorrland rullar på i bra takt. Även i en nationell jämförelse står Västernorrland sig bra. 83,8 procent har fått en första dos och 55,1 procent rapporteras som "färdigvaccinerade", även om det nu talas om en eventuell tredje dos senare i höst. Själv har jag när detta läses nyligen fått min andra dos. Vårt län ligger i toppskiktet över län med den högsta vaccinationsgraden. Länets vaccinationscentraler tar nu också emot personer födda 2005 eller tidigare och i dagarna börjar drop in tillämpas för att hinna nå som många som möjligt i denna åldersgrupp innan skolan börjar igen efter sommarlovet.

Det är klokt. Och det är bara att hoppas att många passar på. Som förälder kan det finnas en poäng att uppmana sina tonåringar att ta vaccinet.

Den så kallade deltavarianten av coronaviruset som nu sprids är långt mer smittsam än den ursprungliga virusvarianten och vi vet att det nu i hög grad är bland unga som smittspridningen sker. Och de senaste veckorna har smittspridningen tagit fart igen, om än från låga nivåer och olika mycket i landets regioner.

Det finns en utbredd oro för att vi under den tidiga hösten kommer att få en ny våg av smittspridning just bland barn och unga. Något som i sin tur då kan spridas sig också till andra grupper. För vaccinet hindrar oss inte från att bli smittade, däremot minskar det risken för att bli svårt sjuk. Det finns skäl att fundera på om inte Sverige ska göra som flera andra länder och erbjuda vaccin från 12 års ålder också till barn som inte tillhör någon riskgrupp. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har gett klartecken för vaccinering från just 12 års ålder med till exempel Modernas vaccin. Här handlar det förstås att väga den eventuella samhällsnyttan av att vaccinera barn mot risken för biverkningar och kostnaderna.

Här gäller det också att kommunerna och de fristående skolorna har fortsatt beredskap för att snabbt gå över till fjärrstudier om så skulle behövas. Skolan har en besvärlig situation där de både har en skyldighet att som arbetsgivare erbjuda en säker arbetsmiljö för sina lärare och för eleverna, samtidigt som allt pekar på att studier på plats i klassrummet är bättre för eleverna än studier från hemmet via datorn.

Att vaccinationgraden för varje dag stiger tillsammans med det faktum att barn och unga i liten utsträckning blir svårt sjuka gör att en eventuell fjärde våg förmodligen inte kommer att innebära en lika kraftig belastning på sjukvården som tidigare toppar. Och är det något som landets vårdinrättningar behöver nu så är det en andningspaus. Visst har sommaren varit lite lugnare men personalen är på många håll tröttkörd efter mer än ett år av hög belastning. Många har jobbat långa pass och rullat semester framför sig. Förr eller senare behöver personalen få ta ut sin ledighet och detta samtidigt som vårdskulden som byggts upp under pandemin ska hanteras...

Så även om vi möjligen börjar se slutet på pandemins akuta fas så kommer vi att få dras med de långsiktiga följdverkningarna under många år till.