Backholm Bohlin: Finns det någon politiker i Sundsvall som värnar kulturen?

Sundsvalls tidigare skoldirektör Walter Rönmark, som ofta och gärna drar en lans för kulturen i vår kommun, skrev häromdagen en debattartikel på kultursidan i ST. Bland annat jämförde han hur kulturlivet utvecklats i Sundsvall jämfört med några andra större städer längs Norrlandskusten (Gävle, Umeå och Luleå). Sundsvall framstår i dessa sammanhang som den obildade och råbarkade kusinen från landet. Det är för all del skillnad på korrelation och kausalitet, men det är värt att poängtera att Sundsvall är den av de jämförda städerna som växer långsammast…

Rönmark ställer frågan – en retorisk sådan – vilka större kultursatsningar som gjorts i Sundsvall de senaste 15 åren. Han är förstås väl medveten om att det inte går att nämna några.

Ett problem är att kommunen under många år har misskött ekonomin så att det nu inte finns pengar att satsa på i stort sett någonting.

Jag började vikariera på ST 2005. Sedan dess är det endast i undantagsfall som de lokala kulturfrågorna har rört upp någon större debatt. Frågan om ett scenhus i Sundsvall vill jag minnas i praktiken redan var avgjord då och det blev som bekant inget av med det. I stället fick teatern stanna i de befintliga lokalerna som lappades och lagades. Sedan har kulturskolan av och till debatterats – inte minst fick vi en intensiv debatt i fjol när ett tjänstemannaförslag som riskerade att rasera kulturskolans verksamhet tillslut stoppades (eller i alla fall fördröjdes) av politiken. Något enstaka stick här och där genom åren om behovet av en konsthall har också förekommit. Bortsett från dessa frågor har kulturen i princip varit helt frånvarande i den offentliga debatten i Sundsvall.

Ett problem för Sundsvall del är att kommunen under många år har misskött ekonomin så att det nu inte finns pengar att satsa på i stort sett någonting. Skolor måste läggas ner för att minska kostnaderna. Kultur och fritid får se sina budget krympa, med nedlagda fritidsgårdar och bibliotek som följd. De verksamheter som sorterade under den gamla socialnämnden måste trots att de ofta redan brister skära ner ytterligare. ST kunde på måndagen till exempel berätta och Vega Englund som vid 83 års ålder vill flytta till ett serviceboende eftersom hon inte längre känner sig trygg att bo ensam. En önskan som nekas av kommunen. Hon är förstås inte ensam om att befinna sig i denna situation. Det ska för all del satsas på äldreomsorgen de kommande åren efter att statsbidrag riktat just till detta har klubbats.

Det finns starka skäl för att anta att det kommer att bli sämre för kulturen i Sundsvall innan det kan bli bättre igen. I dagsläget finns nämligen ingenting som tyder på att kulturen kommer att vara en av de frågor som den politiska ledningen i kommunen ämnar satsa på de kommande åren, hur många debattartiklar Walter Rönmark än skriver. Men jag ser mig gärna motbevisad här. Låt oss hoppas att någon lokalpolitiker med kulturella ambitioner fattar pennan och svarar Rönmark hur visionen för – och mer konkret: vägen till – ett blomstrande kulturliv i Sundsvall ser ut.