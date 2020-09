Backholm Bohlin: Frisks avhopp gör Timråpolitiken mer spännande – kan Dalin (S) sitta kvar?

Per Arne Frisk (S) lämnar Socialdemokraterna i Timrå men kommer att sitta kvar i fullmäktige som politisk vilde.

Till ST säger Frisk bland annat: “Jag är besviken. Sådan här politik är så långt från sossepolitik man kan komma. Det är nyliberal politik man kör i Timrå nu.”

Detta samtidigt som han i nästa andetag motsätter sig den “chockhöjning av skatten” på 95 öre som S och V har drivit igenom. Nu verkar det förvisso finnas lika många definitioner av nyliberalism som det finns sossar i Norrland, men enligt i princip samtliga vedertagna definitioner brukar chockhöjda skatter inte vara en bärande del i den nyliberala ideologin. Vi kan väl i alla fall konstatera att kommunen alltjämt är mer Timrå än Timbro.

Frisks avhopp förändrar dynamiken i Timråpolitiken. Avhoppet gör att Stefan Dalins (S) majoritetsstyre är gungning. Tillsammans med Vänsterpartiet hade Socialdemokraterna 21 av kommunens 41 mandat fram till Frisk hoppade av. Om Frisk inte stödjer Dalins koalition så har S och V alltså inte längre majoritet i fullmäktige.

På onsdagsförmiddagen krävde Timråpartiets Robert Thunfors att Dalin skulle avgå självmant. Om det inte sker kan frågan tas upp i fullmäktige för att se om Dalin har stöd för sitt styre.

Nu ska det sägas att oppositionen i Timrå är splittrad. Det är svårt att se att Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Per Arne Frisk skulle vara överens om särskilt mycket. Möjligen kan de enas om att de vill få bort Stefan Dalin från posten som kommunstyrelsens ordförande. Just detta hänger nog framförallt på hur mycket Per Arne Frisk vågar bråka med sitt gamla parti.

Frågan blir i så fall hur ett alternativt styre i kommunen skulle se ut. Det får sägas vara osannolikt, på gränsen till uteslutet, att den samlade oppositionen skulle ta över likt den Regnbågsallians som enade sig för att ta makten i Timrå efter valet 1998. Åren med Regnbågsalliansen gav inte mersmak. Av naturliga skäl fick den väldigt lite gjort, det tenderar att bli så när vänsterpartister och moderater ska försöka komma överens. Det bästa den oheliga alliansen i Timrå bidrog med var att den fick en allt mer arrogant och maktfullkomlig socialdemokrati att nyktra till. S kunde inte längre ta makten för given utan var tvunget att bli lite mer lyhört. Efter fyra år tog partiet åter tillbaka makten och har sedan dess inte släppt den, även om S numera styr ihop med V för att säkra sitt maktinnehav.

Men för all del, varför inte pröva frågan i fullmäktige. Om det visar sig att Stefan Dalin och Socialdemokraterna har stöd av en majoritet i fullmäktige så stärks den styrande koalitionens legitimitet och frågan kan avföras från dagordningen. Om inte så väntar en stökig tid fram till nästa val...