Backholm Bohlin: Hur länge orkar de små företagen i Sundsvall hålla ut?

Företagen i Västernorrland har hittills visat en överraskande uthållighet och förmåga att “trolla med knäna” för att överleva i pandemin. Hade någon talat om för mig för ett år sedan att vi under så här lång tid skulle leva under restriktioner och rekommendationer som nästan gör det omöjligt för restaurangnäringen och för hotell och andra inom besöksnäringen så hade jag tippat på en våg av konkurser. Så har det inte blivit, även om många har det tufft.

I veckan kunde ST emellertid berätta att First Hotels, som bland annat äger hotell Strand i Sundsvall, har gått i konkurs. Börjar vi inte komma tillbaka till lite mer normala omständigheter snart så är frågan hur länge det dröjer innan fler företag kommer att gå samma öde till mötes.

Under normala förhållanden är det bra – även om det är jobbigt för alla inblandade – att olönsamma företag slås ut. Det frigör resurser som gör att mer produktiva företag som är bättre lämpade att klara konkurrensen kan växa fram. Staten ska inte hålla olönsamma företag under armarna. Inget gott har någonsin kommit av att försöka behålla en gammal och omodern näringsstruktur istället för att omfamna utveckling och nytänkande. Men det är inte normala omständigheter just nu som vi alla vet.

Att hotell och restauranger precis som biografer och museer (listan med exempel kan göras lång) går dåligt beror inte primärt på företagen själva. Det beror på restriktioner och rekommendationer om att vi alla ska hållas oss hemma istället för att vara ute och roa oss och umgås med andra människor. I ett sådant exceptionellt läge finns det starka skäl för staten att göra allt den kan för att undvika onödiga konkurser. Det är klart att det kommer att medföra att ett eller annat företag som hade slagits ut även i mer normala tider nu kan överleva lite längre, men det är en smäll man får ta. Det är därför viktigt att de möjligheter till stöd som finns snabbas upp och inte tas bort förrän vi med stor sannolikhet kan konstatera att vi har övervintrat krisen.

Det är också glädjande att se att det finns personer och företag som vågar satsa mitt i pandemin. I veckan kunde vi till exempel läsa om den nya etiopiska/eritreanska restaurangen som ska öppna på Västermalm och tidigare under pandemin har en italiensk restaurang öppnat i Stenstan. Vi får verkligen hoppas att den värme som nu äntligen kommit till Medelpad tillsammans med ett stadigt ökande antal vaccinerade personer lyckas trycka tillbaka smittspridningen så att vi kan få en sommar där det går att umgås lite mer otvunget på uteserveringar. Något som i bästa fall gör att vi kan undvika en konkursvåg bland de företag som gör Sundsvall så mycket roligare att bo i.