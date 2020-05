Backholm Bohlin: I dag avgörs logistikparkens öde – det finns en miljard skäl att fortsätta att granska bygget

I dag ska Petersviks öde avgöras. Ett reducerat kommunfullmäktige ska fatta beslut om en investering i miljardklassen. Logistikparken beräknas kosta 785 miljoner kronor att bygga, men vis av erfarenhet vet vi att kostnaderna för stora byggprojekt ofta skenar iväg och blir avsevärt dyrare än de ursprungliga kalkylerna. Till detta ska läggas att kommunen kommer att få betydande räntekostnader för att lånefinansiera bygget.

Hur stor vikt vågar vi lägga vid en prognos för hur intäkterna kommer att se ut om mer än 50 år?

Det här är en investering som under mycket lång tid kommer att påverka kommunens ekonomi negativt. Om alla stjärnor står rätt och prognosen håller så kommer projektet att nå “break even” om 30 år. Stadsbacken menar också att logistikparken kan komma att generera intäkter på 500 miljoner kronor år 2073. Det låter för all del superhärligt med en halv miljard kronor rakt in i kommunkassan, men hur stor vikt vågar vi lägga vid en prognos för hur intäkterna kommer att se ut om mer än 50 år när vi inte ens kan säga hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas i de närmaste åren?

Logistikparkens förespråkare lyfter gärna fram den stora samhällsnyttan med projektet men talar ogärna om kostnaderna och de osäkra kalkylerna. Inte ens Naturvårdsverket avslag på bolagets ansökan om ett stöd på 150 miljoner kronor, med motiveringen att “åtgärden inte [hör] till de åtgärder som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona”, fick anhängarna att tänka till en andra gång. Men det har i alla fall fått kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S) att sluta att prata om logistikparken som ett miljöprojekt. Nu är det i stället förhoppningen att projektet ska höja kommunens tillväxt och skapa fler arbetstillfällen som lyfts fram. Till ST sa Björk nyligen: “I förlängningen handlar det om ökad tillväxt och arbetstillfällen för att vi även i framtiden ska ha en välfärd av hög kvalitet i Sundsvall.”

Många anhängare till logistikparken har börjat i fel ände, de har bestämt sig för att de vill bygga och anpassar sedan argumenten.

Andra förespråkare för logistikparken har en annan strategi. De vill inte prata om de enorma vinster som kommer att regna över kommunen som manna från himlen bara logistikparken byggs. De lyfter istället fram att man inte kan ställa den typen av krav på en infrastruktursatsning och jämför med till exempel vägbyggen. De senare är samhällsnyttiga utan att de genererar några direkta intäkter till kommunen (även om de indirekt kan påverka vår konkurrenskraft).

Det framstår för mig som att många anhängare till logistikparken har börjat i fel ände, de har bestämt sig för att de vill bygga och anpassar sedan argumenten för att motivera projektet på bästa sätt. Först lyfte man fram de stora miljövinsterna. När det argumentet försvagades efter Naturvårdsverkets sågning så övergick man till att prata om de långsiktiga ekonomiska vinsterna. När detta ifrågasattes så försvarar man projektet med att det är viktigt även om det inte genererar några intäkter.

Helt död är inte frågan även om inget tyder på att kommunfullmäktige kommer att rösta nej. Kristdemokraterna har till exempel så här i sista minuten börjat få betänkligheter. Partiets gruppledare i kommunfullmäktige, Liza-Maria Norlin, har på Facebook efterlyst inspel från Sundsvallsbor. Sent ska syndaren vakna… Det återstår att se hur kristdemokraterna kommer att rösta i eftermiddag.