Backholm Bohlin: Länets befolkning krymper men utvecklingen är inte ödesbestämd

Befolkningen i Västernorrland riskerar att krympa med 12 800 personer (eller 5,3 procent) fram till 2040 enligt en ny befolkningsprognos från SCB. Om prognosen blir verklighet så skulle Västernorrland i hård kamp med Norrbotten bli de två län som krymper mest (Norrbotten mest i faktiska tal, Västernorrland i procent).

Men utvecklingen är inte huggen i sten. Rasmus Andersson som är statistiker på SCB sa nyligen till ST: “Vi tar till exempel inte hänsyn till planerat bostadsbygge, företagsetableringar eller andra framtida mål.”

Drar man ut linjen och antar att den historiska utvecklingen ska fortsätta så kommer Västernorrland befolkning obönhörligen att minska. Men riktigt så enkelt är det ändå inte att prognostisera framtiden. De val vi gör och de förutsättningar vi har påverkar utfallet.

Till exempel beräknas Stockholms län öka sin befolkning med nästan 400 000 (en ökning med knappt 17 procent) personer under samma tidsperiod. Det ställer enorma krav på ett byggande av såväl bostäder som infrastruktur för att klara av en sådan snabb befolkningsökning. De allt högre bostadspriserna i huvudstadsregionen utgör också ett problem för befolkningstillväxten. Många vill bo i Stockholm och dess kranskommuner, men alla har inte råd att skaffa en bostad. Under pandemin har vi sett indikationer på att flyttlassen har börjat gå åt andra hållet, ut från istället för in till Stockholm.

Här kan man också konstatera att den stora nyindustrialiseringen i norra Sverige gör att behovet av arbetskraft i både Västerbotten och Norrbotten är stort. Norrlänningarna behöver inte längre ses som buttra och förändringsobenägna när de säger “Vi flytt’ int’” – nu är det folk i övriga landet som får så lov att ta sitt pick och pack och åka norrut.

Men jag tror inte landsbygden ska hoppas allt för mycket på någon digital “gröna vågen” där storstäderna överges till förmån för livet på landet i någon enorm utsträckning. Större städer har fortfarande en dragningskraft på många människor.

Pandemin har visat att det går att jobba på distans. Jag har själv suttit hemma sedan i mars förra året. Åtminstone i teorin hade jag lika gärna kunnat jobba från ett café i Paris eller en strand i Phuket som från Sallyhill. De arbetsgivare som vill vara attraktiva i framtiden lär behöva bli mer flexibla med varifrån de anställda arbetar i de fall där det är möjligt. Det är av naturliga skäl svårt att vara lokalvårdare, sjuksköterska eller handelsanställd på distans.

Så om det tidigare var arbetstillfällena som drev urbaniseringen så är det nu snarare det faktum att det är i de större städerna som det finns ett gediget utbud av kultur, idrott, restauranger och annat som gör livet mer attraktivt. Kan Västernorrland erbjuda arbetstillfällen och en god livskvalitet så behöver SCB:s negativa utveckling inte bli verklighet. Men om den blir det så kommer det att bli än svårare för länets kommuner och för Region Västernorrland att erbjuda en god sjukvård och kommunal service till oss som bor i länet.