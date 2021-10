Backholm Bohlin: Mats Wallin i Timrå gör samma resa som många tidigare S-väljare redan gjort

Mats Wallin, tidigare ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Timrå för Socialdemokraterna, har bytt parti och är nu ordförande för Sverigedemokraterna i kommunen. Nyheten som ST kan berätta om i dag är egentligen mindre spektakulär än den vid förstone kan verka. Det var förstås bara en tidsfråga innan något dylikt skulle ske. En stor del av Socialdemokraternas traditionella väljarbas har redan gjort samma resa. SD är största parti bland män i arbetarkollektivet. Rimligen finns det över förtroendevalda socialdemokrater som har gjort en liknande resa.

Storbritanniens tidigare premiärminister och citatmaskinen Winston Churchill kommenterade sitt partibyte med orden “Some men change their party for the sake of their principles; others their principles for the sake of their party” (En del byter parti för sina övertygelsers skull; andra byter övertygelser för sitt partis skull).

Det enda rakryggade är förstås att byta parti om man inte längre delar partiets grundvärderingar. Man kan på marginalen förstås tycka olika om enskilda sakfrågor inom ett parti. Och Socialdemokraterna är ett stort parti som rymmer en stor åsiktsbredd – allt från den radikale Göran Greider och hans ungdomsförbund Daniel Suhonen till högerns favoritsosse Widar Andersson och kanslihushöger-sossar som Klas Eklund. Men om man i grunden inte längre ställer upp på huvuddragen i politiken så ställs man som politiker inför det churchillska valet att antingen byta övertygelse eller parti.

Själv verkar Wallin inte tycka att partibytet är någon stor grej. Till ST säger han:

– För mig är det inga konstigheter alls. Du köper inte samma sorts bil om och om igen om den inte är bra.

Liknelsen är värd att fundera lite över. Precis så tror, kanske rentav hoppas, jag att väljare resonerar. Istället för att rösta på samma parti av gammal vana så tänker man förhoppningsvis inför varje val igenom vilket parti som bäst representerar de åsikter och värderingar som man själv har. Lite ovanligare är det förstås med politiker som resonerar på det viset. Särskilt när bytet sker till ett parti som det gamla partiet anser utgör ett stort hot mot demokratin...

Det har på senare år pratats mycket om att Sverigedemokraterna har tagit väljare från Moderaterna. Det är framförallt sant om man har valresultatet 2010 som utgångspunkt. Då fick Moderaterna strax över 30 procent av rösterna och var mycket nära att vara ikapp Socialdemokraternas som största parti. Nu ligger partiet istället runt 20 procent i mätningarna. Det är mer normala nivåer för M om man har ett något längre tidsperspektiv. Den stora opinionsmässiga förändringen i svensk politik är snarare att Socialdemokraterna på några decennier har gått från att samla 40-45 procent av väljarkåren till att nu ligga mellan 25 och 30 procent. En inte obetydlig del av dessa väljare har likt Mats Wallin gått till SD.

Om Mats Wallin nu delar sverigedemokraternas åsikter och värderingar så är socialdemokraterna nog glada att bli av med honom. Men S måste ta sig en rejäl funderare på varför så många av de väljare som traditionellt har röstat på S numera har hittat en annan och mer extrem politisk hemvist. nnan och mer extrem politisk hemvist.