Backholm Bohlin om de senaste befolkningssiffrorna: Sundsvall behöver växa för att klara välfärden

Fler har flyttat in till Sundsvall än som har flyttat ut. Och personalen på sjukhuset förlossningsavdelning har under det första halvåret haft mer att göra än kommunens begravningsentreprenörer. Befolkningssiffrorna ser, för ovanlighetens skull, ganska positiva ut för Sundsvall del. Visst, det är lite tidigt att dra några långtgående slutsatser av en enskild siffra, dessutom en halvårssiffra, men det pekar ändå i rätt riktning. Målsättningen att nå 100 000 invånare till 400-årsjubileet är helt klart inom räckhåll. Det är heller inte enbart på grund av invandring som Sundsvall växer, något som tidigare har varit en huvudförklaring under många år.

Det är besvärande att Medelpads två andra kommuner – Timrå och Ånge – minskar sin befolkning.

Man kan ifrågasätta om det är ett självändamål för Sundsvall att växa, men det är svårt för en kommun att stå stilla. Valet står oftast mellan att utvecklas eller avvecklas. Och i ett läge när vi vet att Sundsvallsborna blir allt äldre samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar så är det bra att kommunens befolkning ökar. Varje ny invånare ger kommunen ungefär 50000 kronor i statsbidrag och skatteintäkter.

Det är besvärande att Medelpads två andra kommuner – Timrå och Ånge – minskar och att bara Härnösand och Örnsköldsvik växer något lite av övriga Västernorrlandskommuner. Som helhet är det tydligt att Västernorrland inte är ett län med någon större dragningskraft. Länet var som störst 1955, med nästa 290 000 invånare, sedan dess har det gått utför och i dag bor det ungefär 245 000 personer i Västernorrland. Under samma period har befolkningen i Sverige växt med nästan tre miljoner personer.

Det är ingen slump att toppåret för Västernorrland inföll under rekordåren direkt efter andra världskriget. Den svenska basindustrin gick på högvarv då Europa åter skulle byggas upp efter sex förödande år. Efter det har industrin successivt minskat i betydelse, särskilt som arbetsgivare, i vårt län. Sundsvall har tämligen väl lyckats ställa om och är i dag inte på samma sätt en industristad som den var under stora delar av 1900-talet. En mer diversifierad arbetsmarknad gör oss mindre sårbara än när kommunen var nästan helt beroende av några få arbetsgivare. Samtidigt så lämnar den nya kunskapsintensiva arbetsmarknaden många personer utanför. Det är därför det kan vara många personer arbetslösa samtidigt som näringslivet inte hittar personer att rekrytera. Det är ett problem som är svårt att lösa, men alternativet att lämna breda grupper i ett permanent utanförskap är inte ett alternativ.

Hur gör vi för att ungdomar ska känna att Sundsvall är en attraktiv stad?

Mittuniversitetet har växt de senaste åren, men en betydande del av studenterna pluggar på distans snarare än att vara bosatta i Sundsvall (eller Östersund, som är den andra campus-orten). För Sundsvalls del skulle det vara bättre om fler av studenterna valde att bosätta sig här och helst även stanna i stan efter examen. Många unga flyttar också ifrån Sundsvalls kommun för att studera på annan ort. Det är en naturligt, men hur gör vi för att de ska känna att Sundsvall är en attraktiv stad som de vill komma tillbaka till efter studierna eller när de efter några år bildar familj?

Ska Sundsvall fortsätta att växa, vilket i det närmaste är en nödvändighet om inte försörjningskvoten ska dala, så måste Sundsvall lyckas bli en mer attraktiv stad som man vill leva och verka i.