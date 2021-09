Backholm Bohlin: Rekordmånga överbeläggningar i Sundsvall i veckan – vad gör regionledningen?

Överbeläggningarna fortsätter på Sundsvalls sjukhus. På onsdagen kunde ST rapportera om 63 överbeläggningar under veckan. Patienter får vårdas i korridorerna och personalen går på knäna. Problemet är enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson att regionen inte har tillräckligt med personal för att hålla alla vårdplatser öppna.

Mantrat om att man måste jobba smartare återkommer också ständigt. Det är förstås svårt att vara emot att sjukhuset ska arbeta på ett smart snarare än på ett dumt sätt, men uttalandet bär också på många sätt karaktären av en floskel. Särskilt som det sällan konkretiseras precis vad som ska göras smartare och hur det ska ske.

En tanke är att slå ihop enheter, något som bygger på antagandet att större enheter är mer effektiva än små. Bland annat har det diskuterats att slå ihop onkologkliniken och infektionskliniken, vilket Lars Beckman, överläkare i onkologi, kommenterade till ST med orden: “Det är ju vansinnigt att slå ihop onkologpatienter med en infektionsklinik under en pandemi och det lyckades vi bromsa.”

Samtidigt rullar regionens sparpaket på. I förra veckan fattade ett extrainsatt regionfullmäktige beslut om att stänga den akutgeriatriska avdelningen och minska antalet vårdplatser på Sundsvalls sjukhus samt lägga ner intensivvårdsplatser på Sollefteå sjukhus. För tydlighetens skull ska påpekas att dessa beslut inte har något med veckans överbeläggningar på Sundsvalls sjukhus att göra, men de lär heller inte göra situation bättre framöver.

Det stora problemet som på sikt måste adresseras är just det som Pettersson lyfter fram. Bristen på tillsvidareanställd personal gör att det inte ens går att hålla de vårdplatser som regionen har på papperet öppna. Det leder också till höga kostnader för stafettpersonal. Att ta in en hyrläkare eller -sköterska kostar långt mer per arbetspass än att ha egen personal. Det är också fördelar ur ett patientperspektiv att ha tillsvidareanställd personal då detta skapar en kontinuitet i vården som stafettpersonal inte ger. Detta problem är något som Region Västernorrland delar med många andra regioner.

Det är helt enkelt svårt att locka till sig personal. Dels har det att göra med att vår region har ett ganska dåligt rykte som arbetsgivare, dels att det faktiskt är väldigt lukrativt för sjuksköterskor och läkare att vara anställda av ett bemanningsbolag. De tjänar mer och har ofta större möjligheter att själva välja vilka pass de ska ta och inte. Det är inte alldeles lätt för regionen att konkurrera med detta.

Risken är stor att regionernas misslyckande med att tillhandahålla en god vård leder till krav på att staten ska ta över ansvaret. I veckan presenterades en utredning på just det området. På debattplats i Dagens Nyheter skrev Sofia Wallström, utredaren och general­direktören för Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) och Fredrik Andersson, huvudsekreterare i utredningen: “Svensk hälso- och sjukvård behöver reformer. Politiska låsningar knutet till det kommunala självstyret hämmar utvecklingen. Befolkningen har behov av och förväntningar på att framtidens hälso- och sjukvård ska fungera oberoende av geografiska och administrativa gränser. Stärkt statlig styrning för att tillgodose de nationella intressena är nödvändigt.“

Det är lätt att instämma i den analysen.