Backholm Bohlin: Sten-Ove Danielssons epok är över – han lämnar stora skor att fylla

Den som ska ta över efter Sten-Ove Danielsson (S) som kommunalråd i Ånge har stora skor att fylla. Danielsson har, trots ett tufft utgångsläge, manövrerat tämligen skickligt och gjort det bästa givet de förutsättningar en mindre kommun i Norrlands inland har. Att befolkningen har fortsatt att minska och att många statliga jobb har försvunnit från Ånge är inte främst Danielssons förskyllan.

För några år sedan räknade Ånge kommun ut hur många statliga jobb som försvunnit från kommunen och kom fram till att 260 arbetstillfällen (jobb på posten, SJ och kriminalvårdsanstalten Viskan till exempel) hade försvunnit. Det är många jobb i en kommun med en bit under 10000 invånare. Skalar man upp det så motsvarar det ungefär 2600 arbetstillfällen i en kommun av Sundsvalls storlek. Det säger sig självt att det är ett hårt slag mot kommunen.

Just nu är Ånges ekonomi i gungning och besparingar kommer att bli nödvändiga.

Den minskande befolkningen – från 1970 fram till i dag har Ånge krympt från 14984 invånare till 9370, enligt SCB – sätter också sina spår. Beslutet att stänga skolan i Alby hänger direkt ihop med befolkningsminskningen. Det finns en nedre gräns för hur liten en skola kan bli och ändå hållas öppen.

Förutsättningarna för Ånge är, som för så många inlandskommuner, tuffa. Skolresultat är under all kritik och när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i landets kommuner så brukar Ånge alltid hamna i bottenskiktet. Just nu är Ånges ekonomi dessutom i gungning och besparingar kommer att bli nödvändiga. Kommunen avvaktar dock besked för hur det nya utjämningssystemet mellan landets kommuner kommer att slå för Ånges del.

Den som ska ta över efter Sten-Ove Danielsson har en hel del utmaningar att ta tag i. En av nyckelfrågorna blir att fundera över hur kompetensförsörjningen ska lösas. För även när det finns jobb så är det ofta svårt att hitta personer som kan eller vill ta dem. Det kan handla om lärare, vårdpersonal som sjuksköterskor och läkare till vårdcentralen i kommunen eller om annan kvalificerad arbetskraft som näringslivet söker efter. När ledarredaktionens Sofia Mirjamsdotter träffade Danielsson tidigare i somras så svarade han öppenhjärtigt: ”Sanningen är ju den att folk vill inte bo här”.

Det är, tyvärr, den sorgliga sanningen. Och som om det inte vore nog så är det de unga som flyttar och en åldrande befolkning som blir kvar. Det här är ett av glesbygdskommunernas stora problem: Först får de bära kostnaderna för barnens omsorg och utbildning och sedan när de ska ut i arbetslivet så flyttar de till kommuner som de finner mer attraktiva.

Det är förstås inte alla som vill bo i större städer, många uppskattar det naturnära livet på landsbygden. Frågan är bara hur vi ska göra det möjligt för människor att bo på landsbygden utan att uppoffringen ska kännas som allt för stor. Den som bosätter sig i Ånge kommun är medveten om att det inte finns något sjukhus i kommunen eller att nöjesutbudet är mindre än i Sundsvall, men den basala servicen måste finnas där. Problemet är när den sakta men säkert monteras ner. Då blir stängningen av Alby skola eller närbutiken som slår igen sådant som kan få bägaren att rinna över.