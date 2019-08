Backholm Bohlin: Sundsvall och Timrå är inga rika kommuner - staten måste ta ett större ansvar

Regeringens förslag till ett nytt kommunalt utjämningssystem har väckt starka reaktioner. Huvudstadens region- och kommunpolitiker, särskilt de med partibok i något av de borgerliga partierna, vevar på om att Stefan Löfven hatar Stockholm och att han vill straffbeskatta stockholmare. Sanningen är förstås, som alltid, lite mer komplicerad än så. Man skulle med samma resonemang kunna säga att regeringen hatar Norrlandskusten då städer som Sundsvall och Umeå får skjuta till ytterligare tiotals miljoner varje år till det nya systemet om det genomförs. För Örnsköldsviks del skulle förslaget innebära att kommunen går från att vara en mottagare av stöd till att bli en bidragsgivare, medan Härnösand gör den omvända resan. Ånge är en kommun som redan i dag är en stor mottagare av stöd, något som skulle öka ytterligare om regeringens förslag blir verklighet.

Medborgarna i samtliga Västernorrlands kommuner beskattas hårdare än genomsnittet för hela Sverige.

De flesta kan nog vara överens om att det är rimligt med en viss omfördelning av resurser mellan kommuner, där kommuner med goda finanser och stark tillväxt betalar in och kommuner med svagare utveckling får pengar. Den snabba urbaniseringen gör att glesbygdskommuner ofta utarmas på personer i arbetsför ålder, vilket snabbt påverkar ekonomin negativt. Det är oerhört kostsamt för kommuner att först betala för barnomsorg och skola för barn och unga för att sedan bli av med dessa invånare så fort de kommer i den ålder då de börjar bidra till samhället genom att arbeta och betala skatt. Man kan på så sätt säga att många inflyttningsorter åker snålskjuts på landsbygdens kommuner.

Det är samtidigt lätt att hitta svagheter i det nya förslaget. Sundsvall och Timrå, två kommuner som skulle behöva betala mer, har redan i dag svårt att få ekonomin att gå ihop. Om ytterligare 40 miljoner kronor, en beräkning av hur effekten skulle kunna bli som SVT publicerat, skulle föras bort från intäktssidan i Sundsvalls budget så innebär det att ytterligare besparingsförslag måste läggas och att skatten sannolikt måste höjas. Örnsköldsvik skulle enligt samma beräkning tappa 110 miljoner kronor med det nya utjämningsystemet. Det skulle innebära ett hårt slag mot kommunens ekonomi.

Det räcker inte med att omfördela de redan knappa resurserna mellan kommuner och landsting. Staten måste öka de generella statsbidragen.

Ofta hänvisas det till Robin Hood och devisen ”ta från de rika och ge till de fattiga” när det kommunala utjämningsystemet diskuteras. Men som så enkelt är det inte. Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik är inga extraordinärt rika kommuner. Medborgarna i samtliga Västernorrlands kommuner beskattas hårdare än genomsnittet för hela Sverige. 32,19 procent är den genomsnittliga skattesatsen i landets 290 kommuner. I Västernorrland betalar samtliga medborgare mellan 1,5 och 2,5 kronor mer i skatt per intjänad hundralapp än rikssnittet. Ändå är det svårt att få kommunernas ekonomier att gå ihop. Det är svårt att se hur de kommuner i Västernorrland som förväntas betala mer ska lyckas få plus och minus att gå ihop när lågkonjunkturen samtidigt står för dörren och den demografiska utvecklingen är negativ under många år framåt.

Det räcker inte med att omfördela de redan knappa resurserna mellan kommuner och landsting. Staten måste öka de generella statsbidragen, annars kommer den kommunala sektorn att få det tufft de kommande åren.