Wänglund lika laddad som revanschsugen – fullt fokus på JSM: "Superkul – det här var den bästa uppladdningen"

Olivia Wänglund såg finaldagen från läktarplats.

Jag gissar att du hellre hade varit med?

– Det är klart, absolut.

Wänglund föll i lördagens kvartsfinal mot slutsegraren Ashwathi Pillai. Täbytjejen, som hon slog i JSM i fjol, vann i raka set; 21–14, 21–12,

Du spelade en tuff kvartsfinal i går – berätta?

– Det var ungefär tuffast möjliga. Det var kul att få spela en riktigt bra match. Jag kände att jag inte fick ut allt. Jag gjorde henne lite bättre än vad hon är. Jag spelade lite fel rent taktiskt ... men jag trodde nog inte att jag skulle hänga med lika bra som jag gjorde. Så det var ändå lite bättre än jag hade förväntat mig, säger Bergsåkersfostrade Wänglund som nu spelar i IFK Umeås färger.

Och det är uppe i Umeå hon får chans till revansch.

Till helgen väntar JSM. På Wänglunds andra hemmaplan.

Känner du dig extra revanschsugen nu?

– Det här var den bästa uppladdning man kan få. Att spela matcher är den bästa träningen.

Hur var det att spela SM i Sundsvall?

– Superkul, det har varit roligt att så många har kommit och tittat. Det blir så när det är SM-veckan, säger Wänglund som såg Ashwathi Pillai slå sin klubbkompis Rebecca Kuhl och vinna finalen i en ren Täbyduell.

Pillai kommer också till Umeå för JSM. Men reprisen på fjolårets final kommer att vänta in i det längsta.

Lottningen tog tjejerna till varsin halva av slutspelsträdet.

– På lottningen är jag på den andra sidan så jag kan möta henne först i en eventuell final. Det kommer att bli tuffa matcher ändå, men det kunde ha varit värre.

Olivia Wänglund kombinerar sitt badmintonspel med att vara central mittfältare i SDFF i Elitettan.

Hur går det att kombinera fjädrar med fotboll?

– Under försäsongen spelar jag badminton också och det är helt okej från SDFF:s sida. Men det är klart att jag vill vara med när det kommer lite viktiga träningsmatcher. Då vill man göra bra ifrån sig. Men jag tror att jag bara blir bättre av det här, säger hon.

Veronica Österlund från arrangörsklubben Bergsåkers BMK var mer än nöjd med arrangemanget.

– Fantastiskt. Det är superkul att se hur mycket folk som har tagit sig hit. Vi är extremt nöjda och vi har fått mycket beröm från andra föreningar och domare. De tycker att vi har styrt upp det jättebra, vi har en inbollningshall, en spelarlounge – det känns superproffsigt.

– Lite kuriosa; vanligtvis har man fyra linjedomare per match. Men badmintonförbundet har som internationell standard att ha tio linjedomare per bana och vi vill mäta oss med det kravet så vi fixar det. Jag tror att det är första gången det är så proffsigt någonsin under ett senior-SM.

Olivia Wänglunds tre tips på hur du ska klå dina jobbarkompisar i badminton

1) Man måste röra sig över hela banan. Man ska inte bara stå i mitten och spela; kort och långt och till sidorna.

2) Variera slagen, att inte bara slå långt. Så att det blir så jobbigt som möjligt för dem och inte bara för dig.

3) Det är bra att variera servarna också. Så att den inte kommer på samma ställe hela tiden.

Finalerna

Damsingel: Ashwathi Pillai–Rebecca Kuhl 2–1 (21–7, 8–21, 21–17).

Herrsingel: Hermansah–Felix Burestedt 2–1 (13–21, 21–19, 21–15)

Damdubbel: Emma Karlsson/Johanna Magnusson–Louse Eriksson/Klara Johansson 2–0 (21–18, 21–12)

Herrdubbel: Richard Eidestedt/Andi Tandaputra–Mattias Borg/Magnus Sahlberg 2–0 (22–20, 21–9)

Mixed: Melker Zickerman Bexell/Tilda Sjöö–Filip Suwanphingkha/Malena Norrman 2–0 (21–18, 21–19)