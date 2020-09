Basketprofilen Hans Ortman om åren i Dragons och hustruns bortgång: "Jag hade stort stöd av nära och kära"

Hans har alltid varit lång, och i Dragons gick han under smeknamnen "Big Hans" och "The man in the middle".

Men att han över huvud taget hamnade i Sundsvall var inget han själv hade tänkt sig.

– I början av 80-talet var det basketturneringar i Sundsvall, och jag tyckte att det luktade så illa från industrierna. Där och då tänkte jag att jag aldrig skulle kunna bo i den här staden, säger Hans.

Han växte upp i Uppsala med sina föräldrar och sin äldre syster, och började tidigt spela basket.

– Min pappa startade upp en basketverksamhet för barn, och när jag var tio år började jag spela i Gränby basket, berättar Hans.

Han höll också på med fotboll, bordtennis och judo men valde basketen.

– Jag hade bättre förutsättningar för det, säger han.

17 år gammal började Hans spela i högsta ligan med KFUM Uppsala. En amerikansk lagkamrat rådde honom att åka över till USA.

– Det var inget jag själv hade reflekterat över, men tänkte varför inte, säger Hans.

Han var 22 år när han flyttade till den lilla staden Ottawa i Kansas och började på college, med en föresats att han skulle bli en ny, lite tuffare person.

– Jag var väldigt tystlåten och hade kanske inte så bra självkänsla, och det ville jag ändra på, förklarar Hans.

Så blev det också.

– Jag kände inte en enda människa när jag kom dit, men jag fick nya vänner och första året gick vi till slutspel. Det var första gången på 50 år, berättar Hans.

Efter två år på college återvände han hem till Sverige med ett nyvunnet självförtroende.

1994 fick Hans anbud från fyra olika elitklubbar i basket – och trots att han en gång sagt att han aldrig skulle bo i Sundsvall föll valet på Dragons.

Året därpå fick han ett tragiskt besked.

Hans bäste kompis Len hade omkommit efter att ha blivit påkörd av en rattfyllerist.

– Len var lika lång som jag – 2,05 centimeter – och vi kallades för "Twin towers". Det var ett tufft slag, säger Hans.

Han spelade i Dragons i sammanlagt fem år, förutom ett uppehåll mellan 1997-1999. Men sedan träffade han Jay Anderson och frågade om han kunde vara med på sommarträningen.

– Och då var det plötsligt roligt igen.

1996 träffade han kärleken Stina. De flyttade ihop och 2005 föddes sonen Martin.

Samma år överraskade Hans och Stina sina anhöriga genom att gifta sig i samband med sonens dop.

I samma veva fick Stina problem med ryggen. Hon fick till en början diagnosen diskbråck, och när hon väl fick genomgå en magnetröntgen visade det sig att hon hade bröstcancer som spridit sig till skelettet.

– Vi tänkte hela tiden att vi skulle klara det. Stina fick behandling och cancern försvann – men sedan kom den tillbaka, berättar Hans.

Han och Stina lärde sig att leva i nuet och uppskatta tiden tillsammans.

Martin var 17 månader gammal när Stina somnade in och Hans blev ensam med sonen.

– Det var ett hårt slag, men livet gick vidare. Jag är glad över att jag hade Martin att ta hand om.

– Jag pratade hela tiden öppet om Stinas sjukdom – det var inget jag stängde in inom mig – och jag hade ett stort stöd från mina nära och kära.

2009 träffade han sin nya kärlek Veronika och året därpå föddes deras dotter Miranda.

– Vi bor inte längre tillsammans men vi är fortfarande väldigt goda vänner och träffas i princip dagligen, förklarar Hans.

Sedan 1995 är han anställd på CSN, Centrala Studiestödsnämnden där han jobbar med säkerhets- och lokalfrågor.

Den övriga tiden ägnar han till stor del åt barnen.

– Martin spelar basket med KFUM och Miranda rider på Kungsnäs och går i travskola på Bergsåker så det är fullt upp.

Vad har du själv för intressen?

– Förr paddlade jag kajak, och det är något jag skulle vilja återuppta. Jag gillar att fjällvandra och om några veckor är det älgjakt i Höga kusten, säger Hans.

Födelsedagen hade han tänkt fira på Korsika, men det satte corona stopp för.

– I stället kommer jag att fira hemma med mina nära och kära. Jag får ta Korsika en annan gång, säger Hans.

Om Hans:

Namn: Hans Ortman.

Fyller: 50 år den 3 september.

Bor: I villa i Granloholm.

Gör: Jobbar med säkerhets- och lokalfrågor på CSN.

Familj: Sonen Martin, 15 och dottern Miranda, 10.

Intressen: Basket, fjällvandring, natur, kajakpaddling, jakt, matlagning och spontanresor.

Om att fylla 50: "På grund av corona blev det lite annorlunda mot för vad jag hade tänkt."

Firar: Med nära och kära.

Favoritmat: "Jag kan inte välja något – det är så mycket jag gillar."

Favoritdryck: Vatten.

Ser på tv: Serier och filmer på Netflix och Viaplay.

Favoritmusik: "Jag är rätt så mycket allätare, men lyssnar mest på hårdrock och hiphop."

Varvar ner: "Med att lyssna på musik."

Alltid i kylskåpet: Mjölk.

Läser: "Inte så mycket nu för tiden."

Håller i gång: "Med styrketräning på gym och promenader.

Drömresmål: "Jag har två drömresmål – Korsika och Cook Island."