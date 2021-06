Bästa finska målvakterna i Timrå IK genom tiderna – legendaren i topp: "Succévärvning"

1) Kimmo Kapanen 2001–2005.

Supporterfavoriten Kimmo Kapanen tillbringade fyra säsonger – och spelade 132 matcher – i Timrå IK. Kom till klubben från ett äventyr i Tyskland och tog förstaspaden direkt. Den behöll han ända fram till lockout-säsongen 2004/05 då han hade problem med skador.

Det blev också hans sista säsong i laget.

När Kapanen anlände till Sverige och Timrå IK var det utan några särskilda förväntningar, men det slutade med att han blev en succévärvning av sällan skådat slag.

Tog laget till två SM-semifinaler och räddade kvar dem i Elitserien under sin första säsong. Stod i en av SM-kvartsfinalerna mot Djurgården i lockout-säsongen och vann den matchen. Därefter bytte Kenta Johansson in Miika Kiprusoff och det slutade med att Timrå IK åkte ur slutspelet, trots att de var en av favoriterna till SM-guldet efter en fantastisk grundserie där de slutat trea.

Kapanen har av sportchefen Kent "Nubben" Norberg rankats som hans bästa värvning genom tiderna och anses även vara en av föreningens största spelare genom historien. Har än i dag nära kontakt med klubben och även "Nubben".

– Jag har många fina minnen från Timråtiden, men första säsongen med "Lill-Kenta" (Kent Johansson) är nog det bästa minnet spelmässigt. Alla tippade oss i botten av Elitserien och ingen trodde på oss, men vi slutade trea i grundserien och gick långt i slutspelet. Det var min bästa säsong någonsin, sa Kapanen i en intervju med ST-sporten för fem år sedan.

2) Miika Kiprusoff 2004/05

Även om Kapanen har närmare kopplingar till Timrå IK efter sin tid i klubben råder det ingen som helst diskussion att Miika Kiprusoff är den bäste finske målvakten, meritmässigt, klubben haft genom tiderna. Var nyetablerad i NHL då han spelade med Timrå IK under lockoutsäsongen och kom att representera Calgary Flames i NHL de kommande åtta säsongerna, samtliga utom den sista som förstemålvakt. Tog hem Vazina Trophy (NHL:s bästa målvakt) 2005/06, spelade i flertalet All star-matcher och även invald i finska hall of fame. För de finska lejonen säkrade han silvermedalj i Word Cup, VM-silver och OS-brons. Avslutade karriären 2012/13.

3) Mika Norja 2013–15

Mika Norjas två säsonger i Timrå IK kan med viss distans konstateras ha varit väldigt stabila. Med en räddningsprocent kring 91 gjorde finländaren sällan några misstag. Tillbringade hela sin karriär i olika finska lag förutom utflykten till Timrå IK och avslutade karriären med HAKI i II-divisioona 2018/19. Vann 34 matcher med Timrå och förlorade 44.

4) Juha Pitkimäki 2010/11

Kom till Sverige för spel med Mora IK i Elitserien 2006/07 och blev kvar där i två säsonger. Så när han kom till Timrå IK 2010/11 var Pitkimäki ett välbekant namn för den svenska hockeyscenen. Landade på 89 i räddningsprocent på sina 27 matcher. Spelade säsongen efter i Danmark vilket också blev den sista innan han la skydden på hyllan 33 år ung.

5) Jonathan Iilahti 2013–2015

En fin talang som aldrig riktigt lyckades få sitt genombrott på högre nivå. Det blev två säsonger för Jonathan Ilahti i Timrå IK dit han anlände som 21-åring. Den första säsongen spelade han 21 matcher för de rödvita i Hockeyallsvenskan och landade på 92 i räddningsprocent. Säsongen därefter blev det tuffare med speltid och blott två matcher. Efter äventyret i Timrå blev det spel med Tranås i Hockeyettan, Södertäljes J20- och A-lag samt Modos dito. 2017/18 vände han hem till Finland igen och spelade föregående säsong tre matcher i II-divisioona.

6) Mika Oksa 2005/06

Passerade Timrå IK säsongen 2005/06 mellan stopp i olika finska SM-liiga-klubbar. Hann med att vakta buren i 23 matcher och låg på knappt 90 i räddningsprocent. Avslutade karriären i Belarus med spel i såväl den inhemska ligan som i KHL.

7) Aleksis Ahlqvist 2010–2012

Lånades ut till Timrå IK säsongen 2010/11 och noterades för fem matcher och drygt 91 procent i räddningsprocent. Fick förnyat förtroende och stod två matcher nästkommande säsong. Där gick det sämre med en räddningsprocent om 83 procent. Lyckades aldrig bli en stabil förstekeeper under hela sin seniorkarriär utan rumlade runt bland lag i Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland och Slovenien och skrapade ihop några matcher här och var. Avslutade karriären då han spelade slutspel med HDD Jessenice i Slovenien säsongen 2014/15. En säsong där han dessutom representerade Fyry (Finland) och ESV Kaufberen (Tyskland) förutom slovenerna.

8) Antti Jokela 2004/05

En match, fem insläppta puckar och en räddningsprocent om 83 procent. 2004/05 års finska bidrag på målvaktssidan kan knappast klassas som en succé. Spelade även med Leksand och Brynäs under den här säsongen där siffrorna inte heller var med honom. Avslutade karriären 2007/08 efter två säsongers spel med Nybro Vikings i Hockeyallsvenskan.

9) Tuomo Karjalainen 2008/09

Det blev en enda match för Karjalainen som anslöt till laget säsongen 2008/09. Hade tidigare i karriären varit en stabil målvakt med en räddningsprocent över 90 procent och kom till Timrå IK för att ersätta skadade Magnus Åkerlund. Säsongen i Timrå blev den sista på elitnivå för Karjalainen.