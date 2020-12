Bästa tipsen på kulturklappar till en jul som inte är som vanligt

Kristian Ekenberg

1 Ett presentkort på teater eller konserthus

Scenkonsten var svårt sjuk redan i våras. Nu är den döende. Vi vet inte när samhället kan återgå till något som liknar det normala, men scenkonsten måste kunna planera för en framtid efter pandemin. För teatrar och konserthus är det svårt att spika program för en osäker vår som kommer, men många erbjuder presentkort till valfria föreställningar. Se det som ett sätt att investera i framtidens kultur!

2 En tjock bok

Julveckorna är en tid när vi får möjlighet till den lite mer koncentrerade läsningen. Kanske denna jul ännu mer än vanliga, då de stora kalasen inte blir av och vi får mer tid att kura hemma. Läs då någon bok som är så tjock att du skulle bli avskräckt i den hektiska vardagen. Två tegelstenstips från året som gått är Klas Östergrens "Renegater" och Hilary Mantels "Spegeln och ljuset".

3 Prenumeration på Tidningen Vi

Tidningen Vi har under de senaste åren verkligen ryckt upp sig och numera finns det alltid mycket läsvärt i den. Artiklar som gör sig bäst att läsa lustfyllt i en tidning av papper.

Elias Zazi

1 Prenumeration på Spotify premium

Coronapandemin har förändrat våra beteenden och en konsert, teaterföreställning och liknande levande evenemang är inte längre kulturupplevelser vi med lätthet kan ta del av när vi vill. Som julklapp i år vill jag istället ge ett sex månaders abonnemang på musiktjänsten Spotify premium så att man även fortsättningsvis kan tillgodogöra sig musik, om än inte levande.

2 Abonnemang på digitala streamingtjänster

Annat jag vill beställa från tomten är ett abonnemang i någon av alla de populära streamingtjänsterna som finns på marknaden; Netflix, Viaplay, HBO Nordic, C More, Telia Play, Dplay Premium, Disney plus och Amazon Prime. Förutom tusentals filmer finns här också musikkonserter, teater, opera och ståuppkomik.

3 Valfri bok

En trevlig bok kan aldrig bli fel. Välj en du själv gillar eller du tror läsaren gillar. Rent spontant skulle jag nog rekommendera Henry Chadwicks ”Den tidiga kyrkans historia”. Intressant bok, men varning för att den kan vara väldigt tråkig för fel person.

Margaretha Levin Blekastad

1. Klas Östergren, Renegater

Henry Morgon kommer vandrande, som en skugga ur det förflutna. Sedan bjuder Klas Östergren upp till språk- och berättarfest i "Renegater", där han knyter ihop trådar från "Gentlemen" och "Gangsters" och kryddar med en rapport från turerna i Svenska Akademien. Fascinerande, välformulerat, genomskådande – och oerhört sorgligt. En given julklapp!

2. Jeanette Winterson, Frankisstein

Historisk skräck möter en minst sagt obehaglig framtid i Jeanette Wintersons briljanta "Frankisstein". Winterson rör sig mellan ett historiskt plan, där Mary Wollstonecraft Shelley skapar en klassisk skräckberättelse och en framtid fylld av artificiell intelligens och nedfrysta hjärnor. Här finns också Ron Lord, en muntert frustande försäljare av sexleksaker. "Frankisstein" är både kärleksroman för trasiga själar och obehaglig skräck.

3. Vigdis Hjort, Lärarinnans sång

Hur bryter man ner en annan människa? Kanske genom att iaktta henne och skapa frågetecken kring hennes identitet. Det drabbar läraren Lotte i Vigdis Hjorts klaustrofobiska roman "Lärarinnans sång". Hon dras in i en avgångselevs projekt, tappar fotfästet och rör sig steg för steg mot sammanbrottet.

Marcus Berglund

1. Handla på din lokala bokhandel

Det är tufft för många denna pandemi, men jag känner lite extra för de lokala bokhandlarna. Var andedräkten i den konstgjorda andning som måste till för att rädda dem kvar i deras svåra kamp mot pandemi, e-handel och streamingtjänster – handla massor av böcker och handla dem lokalt, i butik.

2. Stötta din favoritpodd

Det finns en växande och allt mer kvalitativ uppsjö av poddar i alla tänkbara ämnen. För många kulturarbetare har sådana uppdrag blivit ett sätt få lite inkomst ett läge där allt övrigt är nedlagt och inställt. Hitta din favoritpodd och stötta den ekonomiskt, och därmed också dig själv som konsument eftersom du hjälper det du gillar att finnas kvar och utvecklas.

3. Gräv där du står. Vem du än är och var du än befinner dig, är du en liten, liten länk i en enormt lång kedja av spännande händelser och livsöden. Skippa tv-serierna i jul och lägg istället tiden på att upptäcka back-storyn till ditt eget, pågående livsdrama. Läs på om din by eller stad. Släktforska, prata med gamlingar, läs sockenkrönikor, lär dig släktforska och upptäck att verkligheten kan bjuda på spänning som matchar vilken streamingtjänst som helst.

Sofia Gustafsson

1. Handla hos Konsthantverkarna

På många håll i landet har Konsthantverkarna en lokal förening. De säljer de egna medlemmarnas arbeten samt arrangerar utställningar för medlemmar och gästande konstnärer. Här brukar man kunna hitta fantastiska och unika serveringsfat, ljushållare, smycken och mycket mer. Samtidigt som man stöttar den lokala konsthantverksscenen.

2. Prenumeration på Storytel

Nu har det tipsats om prenumerationer på musik, tv-serier och tidskrifter – låt mig ta den genren hela vägen in i kaklet med en prenumeration på ljudböcker. Jag vet att ljudboken inte har samma status som den fysiska boken, men det är inte så dumt att lyssna på David Thurfjells ”Granskogsfolk” på den långa skogspromenaden eller Moa Martinsons ”Kvinnor och äppelträd” när du diskar undan julbordet.

3. Presentkort hos ett studieförbund

I en tid och på en plats av överflöd är frågan inför jul ofta något i stil med den klassiska: ”Vad ger man den som redan har allt?”. Men om det är något vi aldrig kan bli helt mätta på så är det kunskap. En riktigt omtänksam julklapp till jul är förstås lite folkbildning i form av en kvällskurs.

Anders K Gustafsson

1. ”Tomten berättar” av Jan Lööf

Fans av Jan Lööf kan glädja sig åt återutgivningen av denna lilla pärla, först utgiven 1995. En underbart skruvad historia om ladugårdstomten som börjar sin bana med att mata djuren på Noaks ark. När djuren släpps ut i det vilda igen blir han arbetslös och beger sig norrut. Som alltid är det detaljerna som lyfter bilderna, Jan Lööf är en mästare på att gömma kluriga och kul saker. Har du inga barn i omgivningen, köp den till en vuxen med barnasinnet kvar.

2. ”Vårt enda liv. Sekulär tro och andlig frihet” av Martin Hägglund

Få filosofiböcker har fått ett sådant genomslag på senare år som Martin Hägglunds tegelsten ”Vårt enda liv”. I den beskriver han behovet av en sekulär andlighet och hur livet får sin mening just på grund av att det är begränsat och ändligt. Tanken på det eviga livet efter döden är snarare ett sätt att beröva detta (vårt enda) liv på sann mening. I kombination med de religionsfilosofiska tankarna slår han ett slag för en demokratisk socialism som vägen framåt för det sekulära samhället. En given bok för filosofi- och samhällsintresserade.

3. Fågelbok.

Stormköket är årets julklapp enligt handelns utredningsinstitut. Vad kan då vara bättre än att även passa på att lära sig något när man nu tagit sig ut i naturen för att laga sin mat? En bra fågelbok bör alla ha. Andra fälthandböcker, en flora eller bok om lavar, fungerar givetvis också. Lavarnas värld är extremt fascinerande att djupdyka i.

Erik Jersenius

1. Barnens bästa Bibel av Sören Dalevi och Marcus-Gunnar Pettersson

Årets bästa julklapp. Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift och erkänd bibelvetare, har skrivit texten och den prisade illustratören Marcus-Gunnar Pettersson har tecknad bilderna i fantastiskt fina “Barnens bästa Bibel” (Speja förlag), en färgsprakande och lekfull introduktion till vår kulturs centrala skriftsamling och en av den mänskliga civilisationens viktigaste böcker.

2. Mary Shelleys “Den sista människan”

En aktuell klassiker. Mary Shelley skrev inte bara monsterromanen “Frankenstein” (1818) utan också det apokalyptiska viruseposet “Den sista människan” (1826), en berättelse om hur människans exploatering av jorden slår tillbaka i en dödlig farsot som utplånar henne. Shelleys existentiella historia gavs förebådande ut i ny svensk utgåva av H:ström förra sommaren och väcker i pandemitider frågor kring globaliseringen, klimathotet och hur vi väljer att leva våra liv.

3. John Duncans “Skogvaktaren och vättarna”

Fantastiska lilla Malört förlag återupptäckte en bortglömd litterär dyrgrip och har i år gett ut den skotske målaren och mystikern John Duncans vackra och esoteriska saga “Skogvaktaren och vättarna” (1905). Vi kliver in i en skymningsvärld där en ensam gammal skogvaktare ofrivilligt blir adoptivförälder till en samling illbattingar till vättebarn.

Susanne Holmlund

1. En sångbok med julsånger

Ett tips som jag ger till alla som vill höra på just nu – i år lär det inte bli mycket till julsånger om du inte sjunger själv. Det finns en uppsjö sångsamlingar att välja mellan på marknaden, med texter, ackord och/eller noter. Köp gärna 3-4 exemplar av samma så kan ni se tillsammans och sjunga med alla åtta på julkalaset. Att återupptäcka din egen röst blir julklappen till dig själv.

2. Mörkermanifestet

I din bokhylla för bra-att-ha-för-en-hållbar-framtid-böcker bör Johan Eklöfs nyutgivna bok om hur vi vårdar den uråldriga rytm som mörkret är i stället för att förbanna det och försöka fördriva det med artificiellt dygnet-runt-ljus. Det är relativt enkelt att åtgärda och vi räddar inte bara vår egen nattsömn utan massor av andra arter som är till stor nytta för oss. Och stressar av på kuppen.

3. Abonnemang på konsert- eller teaterhuset

Ett stående klapptips som kan användas varje år - också detta år, för det kommer en tid bortom coronahorisonten även om vi inte vet exakt när. Och vi behöver scenkonsten. Nu när du också har fått extra insyn i hur sårbart kulturlivet är kan du också göra verklighet av tanken att själv gå med i orkesterns eller teaterns stödförening. Ett tips som med fördel kan sparas tills det är dags för nyårslöftet.