Behovet av familjehem är stort – familjen Zakrisson öppnade sig: "Jag tror att jättemånga skulle ha plats i sina hem"

I Sundsvalls kommun finns cirka 100 familjehem – och det behövs fler. Skälen till att barn behöver komma till ett familjehem varierar. Det kan handla om föräldrars sjukdom, missbruk, fysiska, psykiska eller sociala problem, som gör att barn behöver byta miljö för en kortare eller längre tid.

– Många anmälningar som kommer till socialtjänsten har med våld att göra på olika sätt, säger Maria Selin, familjehemsrekryterare på socialtjänsten.

Marie och Urban Zakrisson har tre biologiska barn, 25, 14 och 12 år gamla. När deras intensiva småbarnsår var över började tankarna på att bli familjehem komma. De var nyfikna och skickade en ansökan till kommunen.

– Jag hann tänka några dagar efter att vår intresseanmälan skickats in, "behövs vi inte, varför hör de inte av sig?". När vi väl hade anmält oss kände vi oss så redo, säger hon.

Strax efter det blev Marie Zakrisson uppringd av en familjehemsrekryterare från kommunen.

Efter en telefonintervju bokades ett fysiskt möte – som följdes av fler möten och samtal.

– Vi hade flera gemensamma och individuella samtal och de pratade även med våra barn, säger Marie Zakrisson.

Ofta hittas familjehem i barnets nätverk – men inte alltid. Utredningsförfarandet ser likadant ut oavsett om det är en familj i barnets närhet eller en familj som frivilligt söker.

– Det är otroligt viktigt att hela familjen är med på vad en familjehemsplacering innebär. Om de biologiska barnen inte vill, blir det sällan bra för någon, säger Maria Selin.

Efter sju månader fick familjen veta att rekryterarna hade en matchning - ett 6-årigt barn behövde ett tryggt hem – där det också fanns fler barn. Av hänsyn till barnets integritet nämner vi inte hens namn eller kön.

– Det kändes så smickrande och vi sa ja direkt. Innan vi ansökte trodde vi att man kom i en placeringsordning och bara tilldelades ett barn. Det kändes bra när vi förstod att rekryterarna matchade våra önskemål med barnets behov. För oss kändes det naturligt att få ett barn några år yngre än våra biologiska barn "in i vår flock", säger Marie Zakrisson.

Familjen började med att träffa barnets biologiska förälder, och fick sedan lära känna barnet i lugn takt. Efter två veckor flyttade hen in hos familjen.

– Det var ingen dramatisk placering och det var skönt att i lugn och ro få lära känna varandra. Allt har gått över förväntan och hen blev snabbt trygg hos oss, säger Marie Zakrisson.

Nu har barnet bott hos familjen Zakrisson i 1 år och 3 månader och har en naturlig plats i deras vardag. Ett familjehemsplacerat barn har nästan alltid umgänge med sina biologiska föräldrar.

– Det är viktigt att kontakten med ursprungsfamiljen fungerar bra, om vi accepterar varandra så känner ju barnet det, säger Marie Zakrisson.

Hur har det här året som familjehem varit?

– Det har varit fantastiskt att se den här lilla personen som ju kom hit med ett bagage, växa och utvecklas. Jag minns första gången jag fick en godnattpuss, det är ju inget man tvingar fram. Alla de här bitarna är pyttesmå grejer som är så fantastiskt stora, säger Marie Zakrisson.

Var sjätte månad gör socialtjänsten ett övervägande för att bedöma om barnet ska vara kvar i familjehemmet, däremellan har socialtjänsten kontinuerlig kontakt med familjehemmet och de biologiska föräldrarna. När ett barn varit placerat i familjehem i cirka tre år görs eventuellt en vårdnadsöverflyttning där familjehemmet tar över vårdnaden. Det sker genom en förhandling i domstol.

– Vi vet inte ju inte hur länge vi har det här barnet, om det är för alltid eller för ett år till, det tänker vi inte så mycket på. Vi gör det bästa vi kan den tid hen är här. Det är här och nu. Även om barnet på sikt flyttar hem, tror jag att vi kommer ha fortsatt kontakt, säger Marie Zakrisson.

– Det är precis det vi vill uppnå. Att familjehemmet blir en del av barnets utvidgade nätverk även efter en avslutad placering. Familjehemmet har ju knutit an och har en relation till barnet, säger Maria Selin.

Behovet av familjehem är stort i Sundsvalls kommun. I dag placeras lika många barn som under flyktingvågen 2015.

– Vårt drömscenario är att vi ska ha en stor bank av färdigutredda familjehem som står redo när vi får remisserna, tyvärr ser ju inte verkligheten ut så. Vi söker vanliga familjer som har ett tryggt liv med rutiner och som trivs i familjelivet, man behöver inte vara specialpedagog för att kunna ta emot ett barn, säger Åsa Selander.

Vad har ni för råd till de som funderar på om familjehem kan vara något för dem?

– Skaffa information och ta reda på vad det innebär – och våga ta steget. Jag tror att jättemånga skulle ha plats i sina hem. Bara för att man anmäler ett intresse är man ju inte fast, man kan undersöka om det är något som passar ens familj och sedan ångra sig på vägen, säger Marie Zakrisson.

FAKTA:

► Det som tidigare hette fosterhem heter i dag familjehem och det är en familj som tar emot ett barn för stadigvarande placering. Ett familjehem kan även bestå av en ensamstående vuxen.

► Kontaktfamilj innebär att en familj tar emot ett barn i sitt hem, exempelvis varannan helg.

► Jourhem är en familj som tar emot barn akut för en kortare tids placering. Allt från något dygn till några månader.

► 2019 placerades 47 barn i stadigvarande familjehem och 61 barn placerades i jourhem i Sundsvalls kommun. Trycket är högt och siffrorna ligger i nivå med antalet placeringar som gjordes 2015, under flyktingvågen.

► 2019 fick kommunen in 61 intresseanmälningar om att bli familjehem. Av dem blev ungefär en tredjedel familjehem. Efter att man gjort en anmälan via kommunens hemsida om att bli familjehem kontaktar rekryterarna personen i fråga och man har ett informativt telefonsamtal. Därefter görs en planering hur man går vidare i utredningsarbetet. Familjehemsrekryterarna ansvarar för att rekrytera nya familjehem, utreda dem samt utbilda och matcha mot lämpligt barn. Därefter får familjehemmet en egen familjehemshandläggare som stöttar och handleder familjen under placeringstiden. Processen kan vara mer eller mindre lång och tar ofta flera månader. Här kan man anmäla sitt intresse: www.sundsvall.se

