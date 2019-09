Bekymmersamt läge för socialnämnden i Ånge – budgeterar för färre boendeplatser: "Börjar närma oss en nedre gräns"

Socialnämnden har de senaste åren bantat ner antalet särskilda boendeplatser från 211 till 147 stycken. En nedåtgående kurva som väntas kunna fortsätta ytterligare en bit, och därmed också bidra till en nödvändig kostnadssänkning för socialnämnden nästa år.

– Samtidigt börjar vi närma oss en nedre gräns för antal platser nu, så vi måste även vara försiktiga så att vi kan säkerställa det behov som finns, säger Katarina Persson, socialchef i Ånge kommun.

I det förslag som socialnämnden tagit så ser man en möjlig besparing på 2,5 miljoner kronor genom anpassningen. En åtgärd som dessutom får sällskap av någonting som samlas under rubriken "verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar", och då med cirka 0,7 miljoner kronor som uppskattade besparing.

Samtidigt utgör de två besparingsåtgärderna bara hälften av vad socialnämnden behöver hämta in för att komma in i det budgetutrymme som just nu ligger på bordet.

– Om vi måste gå hela vägen så kommer det att bli kännbart, säger Katarina Persson.

Vi tror det kan finnas fördelar om de bemanningsanställda hamnar närmare den verksamhet de jobbar i

Vilka tankar och förslag som finns i dag vill hon inte gå in på, men i socialnämndens protokoll nämns ett uppdrag om att se över möjligheterna att överta bemanningsenheten i egen regi.

– Vi tror att det kan finnas fördelar om de bemanningsanställda hamnar närmare den verksamhet de jobbar i, och att det också skulle kunna bli något billigare, säger Katarina Persson.