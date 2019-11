Bergh nöjd efter Digital Inks svenska rekord: "Stack direkt när jag sade till honom"

– De två-tre senaste loppen har han varit otroligt bra och nu stack han direkt när jag sade till honom, sade Robert.

– Man märkte dessutom att han tyckte det var roligt när han märkte att han var först och de behöver sådana lopp emellanåt, fortsatte Robert.

Segervilja som få har även Emilia Leo som vann nästa avdelning med Tina Loft-tränade Whitsun Madonna som fångade in ledande Lyckans Cash på linjen.

– Jag vet att hon är väldigt speedig men nu gick jag kanske lite väl tidigt och hon stannade till lite när hon kom först, förklarade Emilia varför det blev så tight i mål.

I ett kallblodslopp fick Rikard Skoglund chansen bakom Björn Karlsson-tränade Spang Viktor och efter två raka nollor blev det nu en seger - överlägsen dessutom på 1.26,3/2 160 meter.

– Mycket fin, berömde Rikard.

– Jag har kört honom tidigare i annan regi och har var mycket lugnare och mer harmonisk nu. De har kommit rätt på hästen, sade Rikard som även vann sista avdelningen med Ingemar Söderberg-tränade Order By Box efter ett lopp i rygg på ledaren och lucka i sista sväng.

– Jag tycker min häst gjort bra lopp länge och nu blev det perfekt med en kanonrygg och kunna sitta kvar fram till upploppet, sade Ingemar Söderberg.

I ett B-tränarkompisarna tog Jimmy Andersson andra raka segern med Krister Molin-tränade Craizy Daizy. Tidig ledning och sedan lämnade man konkurrenterna i sista kurvan.

– Det var tomt runt omkring så det kändes bra att sticka i det läget, menade Jimmy.

Båda DD-loppen vanns på samma sätt. Från rygg på ledaren och lucka till slut och den som fick nosen först i DD-1 var Olle Edfeldt-tränade treåringen Atlas Vendil, körd av Kenth Åkerlund som fick bra snurr på honom från start och tog ledningen, men valde sedan att släppa.

– Det hade gått så fort, förklarade Kenth som fick chansen inne på upploppet och avgjorde i sista stegen mot One Of Us som var den som övertog ledningen.

Tvååringsloppet såg efter strykningar bara fyra hästar till start, men en läcker vinnare i Tomas Pettersson-tränade Thelma M.M. som skuggade ledaren fram till halvvarvet från mål då hon togs ut och speedade till en överlägsen seger på 1.17,a/2 140 meter. Hennes första seger för övrigt.

– Det verkar som att hon tagit till sig starterna på bra sätt, så det här var roligt, menade Tomas efter hennes femte start.

Kvällens överraskning kom efter V64 där Matts Gottås segrade med Gottjerry som trots att han var en dryg 42-oddsare på spelat bara vara bäst.

Mats Persson